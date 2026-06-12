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Қоғам

ЖСН-ді шетелдіктерге қашықтан сатқан: Астанада ауқымды схема ашылды

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.06.2026 09:52 Фото: Zakon.kz
Астанада бір топ адам, оның ішінде "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ қызметкерлері де бар, шетел азаматтарына жеке сәйкестендіру нөмірлерін (ЖСН) заңсыз бергені үшін сот алдында жауап береді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаржы мониторинг агенттігі мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері мен сыбайлас жемқорлық тетіктерін пайдалану арқылы шетел азаматтарына жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) заңсыз рәсімдеу схемасын анықтады.

"Қолданыстағы заңнамаға сәйкес шетел азаматтарына ЖСН беру олардың Қазақстан аумағында жеке қатысуы және міндетті биометриялық сәйкестендіруден өтуі арқылы ғана жүзеге асырылады. Алайда 2024–2025 жылдары өтініш берушілердің елге келуінсіз-ақ ЖСН рәсімдеуге заңсыз көмектесетін қылмыстық схема ұйымдастырылған",- деп мәлімдеді ведомство.

Схеманы жүзеге асыру үшін әлеуметтік желідегі арна пайдаланылып, сол арқылы ЖСН-ды қашықтан алуға мүдделі шетел азаматтары іздестіріліп, тартылған.

"Қылмыстық әрекетке "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ-ның Астана қаласы бойынша филиалының қызметкерлері тартылған. Олар ХҚКО ақпараттық жүйесіне көрінеу жалған мәліметтер енгізіп, ЖСН алуға қатысты жалған өтінімдер рәсімдеген. Заңсыз сыйақы делдалдар арқылы банк аударымдары түрінде беріліп, кейін схемаға қатысушылар арасында бөлінген",- деп толықтырды ҚМА.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

Бұған дейін Қаржы министрлігі Қазақстан бюджетінің 2025 жылғы орындалуын түсіндіріп бергенін жазғанбыз.

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