Алматы мен Астана тұрғындарына "Қазгидромет" ескерту жасады
Осыған байланысты "Қазгидромет" РМК сайтында қала тұрғындарына арналған арнайы ескерту жарияланды:
"2026 жылғы 16 маусымда Алматы қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі, ал түнгі уақытта Астана қаласында да байқалуы мүмкін", – делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – бұл желдің тым әлсіз болуы, тынық ауа райы, тұман немесе температуралық инверсия сияқты қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың жиынтығы. Мұндай жағдайлар атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды заттардың жиналуына әкелуі мүмкін.
Мамандар ҚМЖ кезінде тұрғындарға ашық ауада ұзақ уақыт болмауға, әсіресе автожолдар мен ластану көздеріне жақын жерлерден аулақ жүруге кеңес береді. Сондай-ақ өкпе, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдарға сыртқа шыққанда қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүру ұсынылады.
Бұған дейін, 15 маусымда да "Қазгидромет" Алматы мен Ақтөбе тұрғындарына қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасаған болатын.