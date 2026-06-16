#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматы мен Астана тұрғындарына "Қазгидромет" ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 10:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін Қазақстанның Астана және Алматы қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осыған байланысты "Қазгидромет" РМК сайтында қала тұрғындарына арналған арнайы ескерту жарияланды:

"2026 жылғы 16 маусымда Алматы қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі, ал түнгі уақытта Астана қаласында да байқалуы мүмкін", – делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – бұл желдің тым әлсіз болуы, тынық ауа райы, тұман немесе температуралық инверсия сияқты қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың жиынтығы. Мұндай жағдайлар атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды заттардың жиналуына әкелуі мүмкін.

Мамандар ҚМЖ кезінде тұрғындарға ашық ауада ұзақ уақыт болмауға, әсіресе автожолдар мен ластану көздеріне жақын жерлерден аулақ жүруге кеңес береді. Сондай-ақ өкпе, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдарға сыртқа шыққанда қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүру ұсынылады.

Бұған дейін, 15 маусымда да "Қазгидромет" Алматы мен Ақтөбе тұрғындарына қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
11:17, Бүгін
Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары белгілі болды
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
11:16, 11 тамыз 2025
Синоптиктер Алматы, Астана және тағы екі қаланың тұрғындарына ескерту жасады
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, пелена, дымка, загрязнение воздуха
09:25, 03 шілде 2025
Қазгидромет жеті қала тұрғындарына ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Взлет Возиньо на ЧМ и Калмурзы в "Кайрате": как футболисты набирают миллионную аудиторию
12:52, Бүгін
Взлёт Возиньо и Калмурзы: как футболисты набирают огромную аудиторию за один матч
Нурбек Оралбай
12:44, Бүгін
"Будет битва": топ-тренер оценил бой Оралбая против узбекского чемпиона мира Хабибуллаева
Определились соперники казахстанских клубов в еврокубках
12:27, Бүгін
Определились потенциальные соперники "Кайрата", "Астаны" и "Елимая" в еврокубках
Пэдди Пимблетт
12:14, Бүгін
Пимблетт поиздевался над Топурией за его слова после поражения от Гейджи в Белом доме
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: