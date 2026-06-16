ҚТЖ басшысы басшылық пен жұмысшылардың жалақы айырмашылығына қатысты пікір білдірді
Фото: Zakon.kz
"Қазақстан темір жолы" АҚ басқарма төрағасы Талғат Алдыбергенов 16 маусымда Үкіметте өткен брифингте компания басшылығы мен қарапайым қызметкерлердің жалақысы арасындағы айырмашылық туралы сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Журналистер спикерден компания басшылары мен қатардағы қызметкерлердің еңбекақысы арасындағы елеулі айырмашылық қаншалықты орынды екенін және мұндай алшақтықты заңнамалық деңгейде реттеу қажеттілігі бар-жоғын сұрады.
Талғат Алдыбергеновтің айтуынша, бұл мәселе бұған дейін ұлттық компаниялардың директорлар кеңесі мүшелеріне қатысты да талқыланған.
"2024 жылы "Қазақстан темір жолы" өндірістік персоналға жалпы көлемі 60 млрд теңге сыйақы төледі. Ал 2025 жылы бұл көрсеткіш шамамен 100 млрд теңгеге жетті. Бұл қаражат тікелей өндірісте еңбек ететін қызметкерлер мен жұмысшыларға берілді. Сондықтан жалақы мен сыйақы төлеу мәселесіне біржақты қарауға болмайды. Оның үстіне барлық сыйақылар белгіленген құқықтық рәсімдерден өтеді және тиісті органдардың қарауынан кейін ғана төленеді", – деді ҚТЖ басшысы.
Сондай-ақ журналистер ҚТЖ қызметкерлерінің орташа жалақысы туралы сұрақ қойды. Алайда Талғат Алдыбергенов бұл мәлімет кейінірек қосымша ұсынылатынын айтты.
Бұған дейін ҚТЖ өкілдері кейбір жағдайларда пойыз билеттерінің бағасы әуе билеттерінен неге қымбат болуы мүмкін екенін түсіндірген болатын.
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