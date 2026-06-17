#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Асқар Мұстабеков: діни сенім әскерден босатуға негіз емес

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 13:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары Асқар Мұстабеков 2026 жылғы 17 маусымда Мәжіліс кулуарында сексуалдық бағдар немесе діни наным-сенімдерге байланысты мерзімді әскери қызметтен босатылу мүмкіндігі туралы сұрақтарға пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер шақырылушының өзінің дәстүрлі емес сексуалдық бағдары туралы мәлімдемесі әскери қызметтен босатуға немесе Қарулы күштер қатарына шақырылмауға негіз бола ала ма деген сауал қойды.

Сондай-ақ олар мұндай әскери қызметшілер үшін арнайы қызмет ету шарттары қарастырылған-қарастырылмағанын және медициналық тексеріс барысында мұндай сұрақтардың не үшін қойылатынын сұрады.

"Жоқ, заңда мұндай норма жоқ. Мұндай жағдайлар әлі тіркелген емес. Біріншіден. Екіншіден, бізде гендерлік саясатқа қатысты және ЛГБТ бойынша мемлекетте заңмен тыйым салынған", – деді Асқар Мұстабеков.

Сонымен қатар БАҚ өкілдері діни наным-сенімдерге байланысты әскери қызметтен бас тарту әскерге шақырудан босатуға негіз бола ма және мұндай жағдайларда заңнамада қандай шаралар қарастырылғанын нақтылады.

"Заңда діни наным-сенімдерге байланысты әскери қызметтен бас тарту қарастырылмаған. Егер ондай норма болса… кез келген адам келіп, "Мен діни наным-сеніміме байланысты қызмет ете алмаймын" деп, әскерден жалтарып кете алады", – деді ол.

Айта кетейік, бұған дейін Қорғаныс министрлігі екі жылдық әскери қызметтен босататын негіздер туралы түсініктеме берген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Министерство обороны РК, МО РК
15:41, 06 қаңтар 2026
Асқар Мұстабеков Қорғаныс министрінің орынбасары болып тағайындалды
Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения
15:17, 11 маусым 2026
Қазақстандықтарды әскери қайта даярлауға шақыруы мүмкін бе
Жамбыл облысына дронның құлауы: Қорғаныс министрлігі алдын ала себепті атады
14:33, 11 маусым 2026
Жамбыл облысына дронның құлауы: Қорғаныс министрлігі алдын ала себепті атады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен попрощался с &quot;Кайсаром&quot;
14:28, Бүгін
Полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен попрощался с "Кайсаром"
С кем сыграет &quot;Кайрат&quot; в следующем раунде Лиги чемпионов, если пройдёт &quot;Сутьеску&quot;
14:04, Бүгін
С кем сыграет "Кайрат" в следующем раунде Лиги чемпионов, если пройдёт "Сутьеску"
Милад Карими
13:50, Бүгін
Лидер сборной Казахстана Милад Карими не выступит на чемпионате Азии по спортивной гимнастике
Куат Хамитов
13:44, Бүгін
Видео: Куат Хамитов готовится к схватке с Арманом Царукяном в борцовском зале
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: