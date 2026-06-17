Асқар Мұстабеков: діни сенім әскерден босатуға негіз емес
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары Асқар Мұстабеков 2026 жылғы 17 маусымда Мәжіліс кулуарында сексуалдық бағдар немесе діни наным-сенімдерге байланысты мерзімді әскери қызметтен босатылу мүмкіндігі туралы сұрақтарға пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Журналистер шақырылушының өзінің дәстүрлі емес сексуалдық бағдары туралы мәлімдемесі әскери қызметтен босатуға немесе Қарулы күштер қатарына шақырылмауға негіз бола ала ма деген сауал қойды.
Сондай-ақ олар мұндай әскери қызметшілер үшін арнайы қызмет ету шарттары қарастырылған-қарастырылмағанын және медициналық тексеріс барысында мұндай сұрақтардың не үшін қойылатынын сұрады.
"Жоқ, заңда мұндай норма жоқ. Мұндай жағдайлар әлі тіркелген емес. Біріншіден. Екіншіден, бізде гендерлік саясатқа қатысты және ЛГБТ бойынша мемлекетте заңмен тыйым салынған", – деді Асқар Мұстабеков.
Сонымен қатар БАҚ өкілдері діни наным-сенімдерге байланысты әскери қызметтен бас тарту әскерге шақырудан босатуға негіз бола ма және мұндай жағдайларда заңнамада қандай шаралар қарастырылғанын нақтылады.
"Заңда діни наным-сенімдерге байланысты әскери қызметтен бас тарту қарастырылмаған. Егер ондай норма болса… кез келген адам келіп, "Мен діни наным-сеніміме байланысты қызмет ете алмаймын" деп, әскерден жалтарып кете алады", – деді ол.
Айта кетейік, бұған дейін Қорғаныс министрлігі екі жылдық әскери қызметтен босататын негіздер туралы түсініктеме берген болатын.
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