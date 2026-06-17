Қазақстанда 63 ірі базарда заңбұзушылықтар анықталды: қатаң шаралар қолданылады
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Қазақстанның сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев 2026 жылғы 17 маусымда Мәжіліс кулуарында елдегі базарлардағы жағдай туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Министрдің айтуынша, базарларда заңбұзушылықтар бар екенін жоққа шығаруға болмайды.
"Мұндай жағдайлар бар, біз оны жоққа шығармаймыз. Заңбұзушылықтар анықталды. Қазіргі уақытта 63 ірі сауда базары белгіленді, олардың барлығында ветеринарлық және санитарлық талаптар бойынша бұзушылықтар бар. Біз бұл деректерді жинақтадық. Қазір олар бойынша қолмен мониторинг жүргізілуде. Бұзушылықтар анықталған жерлерге ескерту мен нұсқама берілді. Енді ескертуден кейін қатаң шаралар қолданылады", – деді министр.
Оның айтуынша, заңбұзушылықтар көбіне Алматы, Шымкент қалаларында және Алматы облысында тіркеліп отыр.
"Барлығына реакция бірдей. Бірақ егер заң бұзылса, тиісті санкциялар қолданылады", – деді Шаққалиев.
Айта кетейік, 2026 жылғы 5 маусымда Шымкентте Ресейден әкелінген тауық жұмыртқасының ірі партиясын заңсыз сату дерегі тоқтатылған. Жалпы 11 850 дана өнім тәркіленген.
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