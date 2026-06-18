Президент Үкіметке бүкіл денсаулық сақтау инфрақұрылымына ауқымды реновация жүргізу жөнінде тапсырма берді
Фото: Zakon.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметке еліміздің бүкіл денсаулық сақтау инфрақұрылымына кең көлемді реновация жүргізу жөнінде тапсырма берді. Президент бұл бағыттағы жұмыстардың жүйелі түрде жалғасып жатқанын атап өтті.
Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасының алғашқы кезеңі табысты іске асырылған.
"2023 жылдан бастап жаңадан 655 бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету нысаны салынды", – деді Мемлекет басшысы.
Сонымен қатар Президент биыл бірқатар аудандық ауруханаларда жаңғырту жұмыстары аяқталатынын жеткізді.
"Биыл 32 аудандық аурухананы жаңғырту жұмыстары аяқталады. Бұл азаматтарды тұрғылықты жерде сапалы медициналық көмекпен қамтамасыз етеді", – деді ол.
Қасым-Жомарт Тоқаев елорда мен өңірлерде заманауи медициналық инфрақұрылымның дамып жатқанын да атап өтті.
"Елордада және өңірлерде мамандандырылған ғылыми институттар мен көпбейінді ауруханалар, заманауи емханалар және перинатальды орталықтар бой көтеруде", – деді Президент.
Алайда Мемлекет басшысы алдағы атқарылар жұмыстардың ауқымы әлі де үлкен екенін айтты.
"Дегенмен алдағы жұмыс – ауқымды. Елімізде пайдалану мерзімі әлдеқашан өтіп кеткен 14 мыңнан аса нысан әлі де қызмет көрсетіп тұр", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Сондықтан Президент Үкіметке нақты тапсырма жүктеді.
"Сондықтан Үкімет бүкіл денсаулық сақтау инфрақұрылымына ауқымды реновация жүргізіп, олардың материалдық-техникалық базасын жаңғыртуы қажет", – деді Мемлекет басшысы.
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