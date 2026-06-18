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Қоғам

Президент Үкіметке бүкіл денсаулық сақтау инфрақұрылымына ауқымды реновация жүргізу жөнінде тапсырма берді

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 12:47 Фото: Zakon.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметке еліміздің бүкіл денсаулық сақтау инфрақұрылымына кең көлемді реновация жүргізу жөнінде тапсырма берді. Президент бұл бағыттағы жұмыстардың жүйелі түрде жалғасып жатқанын атап өтті.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасының алғашқы кезеңі табысты іске асырылған.

"2023 жылдан бастап жаңадан 655 бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету нысаны салынды", – деді Мемлекет басшысы.

Сонымен қатар Президент биыл бірқатар аудандық ауруханаларда жаңғырту жұмыстары аяқталатынын жеткізді.

"Биыл 32 аудандық аурухананы жаңғырту жұмыстары аяқталады. Бұл азаматтарды тұрғылықты жерде сапалы медициналық көмекпен қамтамасыз етеді", – деді ол.

Қасым-Жомарт Тоқаев елорда мен өңірлерде заманауи медициналық инфрақұрылымның дамып жатқанын да атап өтті.

"Елордада және өңірлерде мамандандырылған ғылыми институттар мен көпбейінді ауруханалар, заманауи емханалар және перинатальды орталықтар бой көтеруде", – деді Президент.

Алайда Мемлекет басшысы алдағы атқарылар жұмыстардың ауқымы әлі де үлкен екенін айтты.

"Дегенмен алдағы жұмыс – ауқымды. Елімізде пайдалану мерзімі әлдеқашан өтіп кеткен 14 мыңнан аса нысан әлі де қызмет көрсетіп тұр", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сондықтан Президент Үкіметке нақты тапсырма жүктеді.

"Сондықтан Үкімет бүкіл денсаулық сақтау инфрақұрылымына ауқымды реновация жүргізіп, олардың материалдық-техникалық базасын жаңғыртуы қажет", – деді Мемлекет басшысы.
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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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