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Қоғам

Алматыда қоқыс шығару тарифі қымбаттады

Мусоросортировочный завод, мусор, отходы, сортировка мусора, сортировка отходов, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 15:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматы қалалық мәслихатының 2026 жылғы 10 маусымдағы XLVI сессиясының шешімімен қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау, тасымалдау, сұрыптау және көму тарифтері өзгертілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚҚС мөлшерлемесі 16 пайыз болып есептелген жаңа тарифтерге сәйкес:

  • абаттандырылған және абаттандырылмаған сектор тұрғындары үшін бір адамға ай сайынғы тариф 718,5 теңгеден 744,1 теңгеге дейін өсті;
  • қатты тұрмыстық қалдықтардың 1 текше метрін жинау, тасымалдау, сұрыптау және көму құны 3 303,9 теңгеден 3 832,5 теңгеге дейін көтерілді.

Сонымен қатар әлеуметтік осал санаттағы азаматтарға бірқатар жеңілдіктер қарастырылған:

  • Ұлы Отан соғысының қатысушыларына – 100 пайыз жеңілдік;
  • Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне теңестірілген азаматтарға, І топтағы мүгедектігі бар адамдарға, бала кезінен мүгедектігі бар азаматтарға, мүгедектігі бар балалардың ата-аналары мен заңды өкілдеріне, сондай-ақ жетім балаларға – 50 пайыз жеңілдік;
  • ІІ топтағы мүгедектігі бар адамдарға және халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын азаматтарға – 25 пайыз жеңілдік беріледі.

Жеңілдіктер тұтынушы өтініш берген күннен бастап, тиісті санатқа жататынын растайтын құжаттар ұсынылған жағдайда қолданылады.

Шешім 2026 жылғы 28 маусымнан бастап күшіне енеді.

Бұған дейін тарифтің өсуі қоқыс шығару қызметінің қымбаттауынан емес, қосылған құн салығының 12 пайыздан 16 пайызға дейін көтерілуіне байланысты екені түсіндірілген болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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Алматыда 1 сәуірден бастап қоқыс шығару тарифі қымбаттайды
Бұған дейін хабарланғандай, Алматы облысының Алатау қаласы маңындағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында қоқыс таулары жиналып, 2025 жылдың 15 қыркүйегінде ірі өрт шыққан еді. Тілсіз жауды сөндіру бірнеше күнге созылған. Өртті сөндіруге Алматы облысы және Алматы қаласы ТЖД қызметкерлері, Ұзынағаш ауылындағы 28237 әскери бөлімінің жауынгерлері, «Қазселқорғау», Алматы қаласы ТЖМ Құтқару қызметі, Полиция департаменті мен жергілікті атқарушы органдардың өкілдері қатысып, барлығы шамамен 150 адам мен 70-тен астам техника жұмылдырылған. Бұл оқиға аймақтың экологиялық жағдайына және ауа сапасына теріс әсерін тигізген.
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