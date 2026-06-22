Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы күрт өзгереді: шаңды дауыл мен аптап ыстық күтіледі
Астана
23 маусым: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Күндіз шаңды дауыл, желдің екпіні 15–20 м/с. Түнде +18…+20°C, күндіз +35…+37°C.
24 маусым: күн ала бұлтты, кей уақыт жаңбыр, найзағай, дауыл, шаңды дауыл. Таңертең және күндіз бұршақ. Желдің екпіні 20 м/с дейін. Түнде +18…+20°C, күндіз +23…+25°C.
25 маусым: күн ала бұлтты, кей уақыт жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ. Жел 15–20 м/с. Түнде +15…+17°C, күндіз +25…+27°C.
Алматы
23 маусым: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде +19…+21°C, күндіз +33…+35°C.
24–25 маусым: күн ала бұлтты, күндіз қысқа мерзімді жаңбыр, найзағай. Желдің екпіні 13 м/с дейін. Күндіз +33…+35°C.
Шымкент
23 маусым: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің екпіні 20 м/с дейін. Түнде +17…+19°C, күндіз +37…+39°C.
24 маусым: күн ала бұлтты, кей уақыт жаңбыр, найзағай. Жел 15–20 м/с. Түнде +20…+22°C, күндіз +33…+35°C.
25 маусым: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 13 м/с. Түнде +20…+22°C, күндіз +33…+35°C.
Бұған дейін Қазгидромет 22 маусымға арналған дауылды ескерту жариялап, Астана, Шымкент және еліміздің 17 өңірінде қауіпті метеожағдайлар күтілетінін хабарлаған болатын.