Шетелде оқу, жұмыс істеу немесе көшу жоспарлаған қазақстандықтарға маңызды рәсім еске салынды
Фото: pixabay
2026 жылғы 22 маусымда Азаматтарға арналған үкімет баспасөз қызметі шетелде оқу, жұмыс істеу немесе көшу жоспарлап жүрген қазақстандықтарға маңызды ақпаратты еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Азаматтарға шетелге бару жоспарланған жағдайда құжаттардың көбінесе апостильдеу қажет болатыны айтылды.
"Апостиль – бұл құжаттың түпнұсқалығын халықаралық деңгейде растайтын белгі, оның арқасында құжат Гаага конвенциясына қосылған басқа елдерде танылады", – деп атап өтті "Азаматтарға арналған үкіметте".
Сондай-ақ мемлекеттік корпорация 2026 жылдың басынан бері апостиль қойылған құжаттардың негізгі 5 санатын ұсынды:
- Әділет органдары, мемлекеттік органдар және нотариустар берген құжаттар;
- Мектептер, колледждер және техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары берген құжаттар;
- Прокуратура, тергеу және анықтау органдарынан шыққан құжаттар;
- Жоғары оқу орындары және жоғары оқу орнынан кейінгі ұйымдар берген құжаттар;
- Сот органдарынан шыққан құжаттар.
Бұған дейін "Азаматтарға арналған үкімет" 26.06.2026 сияқты "әдемі күнге" некені тіркеу үшін қанша қазақстандық өтініш бергенін де хабарлаған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript