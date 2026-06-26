Алдағы демалыс күндері бұршақ пен нөсер жауын жауып, кей өңірлерде аптап ыстық +40 градусқа дейін жетеді
Фото: unsplash
Синоптиктер 2026 жылғы 27, 28 және 29 маусымға арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" РМК мәліметінше, алдағы демалыс күндері белсенді циклон мен атмосфералық фронттардың әсерінен Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады.
"Алдағы демалыс күндері белсенді циклон мен атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты еліміздің басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы сақталады. Найзағай ойнап, жаңбыр жауады, жел күшейеді. Кей жерлерде бұршақ жаууы мүмкін. Ал батыс, солтүстік-батыс және солтүстік өңірлерде қатты жаңбыр күтіледі, – деп хабарлады "Қазгидромет".
Болжамға сәйкес, күндізгі ауа температурасы:
- батыс пен солтүстік-батыста +18…+26 градусқа дейін төмендейді;
- солтүстікте +22…+30 градус болады;
- оңтүстікте аптап ыстық сәл бәсеңдеп, +28…+38 градус шамасында сақталады.
Ал шығыс, солтүстік-шығыс, оңтүстік-шығыс және орталық өңірлерде ыстық ауа райы жалғасады.
"Бұл өңірлерде күндіз ауа температурасы +33…+38 градусқа дейін көтеріледі. Кейбір аудандарда аптап ыстық +40 градусқа дейін жетеді, – деп мәлімдеді "Қазгидромет".
Еске салайық, бұған дейін синоптиктер 2026 жылғы 26 маусымда Қазақстанның бірқатар өңірінде экстремалды ауа райы күтілетінін ескерткен болатын.
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