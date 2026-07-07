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Қоғам

Ауылға жұмысқа барған мамандарға әлеуметтік қолдау қалай көрсетіледі

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 09:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Ұлттық экономика министрлігінің 2026 жылғы 25 маусымдағы бұйрығымен ауылдық елді мекендерге жұмысқа келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт, агроөнеркәсіп кешені салаларының мамандарына әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларына өзгерістер енгізілді.

Қағидаға сәйкес, әлеуметтік қолдау шараларын алушылар Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылады.

Әлеуметтік қолдау көтерме жәрдемақы және тұрғын үй сатып алуға немесе салуға арналған бюджеттік кредит түрінде көрсетіледі. Бұл қолдау денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт, агроөнеркәсіп кешені салаларындағы және ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне арналған сұранысқа ие мамандықтар тізбесі бойынша беріледі.

Сонымен қатар тұрғын үй сатып алуға берілетін бюджеттік кредитті:

  • жұбайынан;
  • жақын туыстарынан (ата-анасы, балалары, асырап алушылар, асырап алынғандар, туған және өгей аға-інілері мен әпке-сіңлілері, ата-әжесі, немерелері);
  • сондай-ақ азамат тұрақты тұрып жатқан тұрғын үйді сатып алуға пайдалануға болмайды.

Қағидаға енгізілген тағы бір өзгеріске сәйкес, тұрғын үй сатып алуға немесе салуға арналған бюджеттік кредит ерлі-зайыптылардың біреуіне ғана беріледі.

Қолданыстағы тәртіп бойынша ауданның немесе облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы сұранысқа ие мамандардың тізбесін әр тоқсан сайын келесі тоқсанның бірінші айының 10-ына дейін бекітеді.

Ал 2026 жылғы 12 шілдеден бастап бұл тізбе бір жұмыс күні ішінде сенім білдірілген агенттің цифрлық сервисі – Baspana Market тұрғын үй порталында жарияланатын болады.

Сондай-ақ аудан немесе облыстық маңызы бар қала әкімдігі әкімнің атынан қызмет алушыларға тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін бюджеттік кредит беру жөніндегі бюджеттік бағдарламаны іске асыру мақсатында сенім білдірілген агентпен тапсырма шартын жасасады.

2026 жылғы 12 шілдеден бастап әлеуметтік қолдау шараларын алу үшін қызмет алушы ЭЦҚ немесе бір реттік расталған пароль арқылы порталға тіркеліп, қажетті құжаттарды электронды түрде ұсынуы тиіс.

Көтерме жәрдемақы алу үшін:

  • өтініш;
  • жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттар сервисіндегі электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);
  • білім туралы диплом немесе оның электрондық нұсқасы;
  • еңбек қызметін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;
  • екінші деңгейлі банктегі жеке шот туралы анықтама.

Тұрғын үй сатып алуға бюджеттік кредит алу үшін:

  • өтініш;
  • жеке басын куәландыратын құжат немесе оның электрондық нұсқасы;
  • білім туралы диплом немесе электрондық құжат;
  • еңбек қызметін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;
  • некеде тұрғандар үшін неке қию туралы куәлік немесе оның электрондық нұсқасы;
  • балалары бар азаматтар үшін баланың (балалардың) туу туралы куәлігі немесе электрондық құжат;
  • қызмет алушының, оның жұбайының және балаларының осы елді мекенде жылжымайтын мүлкінің бар-жоғы туралы анықтама;
  • кредиттік бюроның есебі.

Тұрғын үй салуға бюджеттік кредит алу үшін:

  • өтініш;
  • жеке басын куәландыратын құжат немесе оның электрондық нұсқасы;
  • білім туралы диплом немесе электрондық құжат;
  • еңбек қызметін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;
  • некеде тұрғандар үшін неке қию туралы куәлік немесе оның электрондық нұсқасы;
  • балалары бар азаматтар үшін туу туралы куәлік немесе электрондық құжат;
  • қызмет алушының, оның жұбайының және балаларының осы елді мекенде жылжымайтын мүлкінің бар-жоғы туралы анықтама;
  • тұрғын үй салу үшін қызмет алушының атына берілген жер учаскесін пайдалану құқығын растайтын анықтама;
  • кредиттік бюроның есебі.

Әлеуметтік қолдау шараларын алу үшін қызмет алушы жеке деректерін жинауға және өңдеуге келісім береді.

Қағидада көрсетілмеген өзге құжаттарды талап етуге жол берілмейді.

Сондай-ақ көтерме жәрдемақы мен тұрғын үй сатып алуға немесе салуға арналған бюджеттік кредитті алу үшін бір мезгілде өтініш беруге болады.

Портал арқылы өтініш берген кезде қажетті құжаттардың электрондық көшірмелері (цифрлық жүйелерден автоматты түрде алынатын құжаттарды қоспағанда) қоса тіркеледі. Олар қызмет алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (ЭЦҚ) немесе бір реттік расталған парольмен куәландырылады.

Әлеуметтік қолдау шаралары мына талаптарға сай келетін азаматтарға беріледі:

  • бұрын алған кредиттері бойынша өтелмеген мерзімі өткен берешегі болмауы және соңғы екі жыл ішінде бір кредит бойынша 90 күнтізбелік күннен асатын үздіксіз кешіктіру фактісі болмауы;
  • өтініш берген сәтте сұранысқа ие мамандықтар тізбесіне енгізілген мамандық бойынша жұмыс істеуі;
  • өтініш бергенге дейінгі соңғы екі жыл ішінде маманның, оның жұбайының және балаларының өзі жұмыс істейтін ауылдық елді мекен орналасқан аудан (облыстық немесе аудандық маңызы бар қала) аумағында тұрғын үйге меншік құқығы болмауы.

Тұрғын үй сатып алуға немесе салуға бюджеттік кредит беру туралы шешім қабылданғаннан кейін қызмет көрсетуші портал арқылы қосымша құжаттарды ұсыну қажеттігі туралы хабарлайды.

Тұрғын үй сатып алуға арналған бюджеттік кредитті рәсімдеу үшін:

  • сатып алынатын жылжымайтын мүліктің бағалау актісі;
  • тұрғын үй құны берілетін бюджеттік кредит сомасынан асып кеткен жағдайда бірлесіп қаржыландыруға жазбаша келісім;
  • сатушының екінші деңгейлі банктегі жеке шоты туралы анықтама.

Тұрғын үй салуға арналған бюджеттік кредитті рәсімдеу үшін:

  • кепілге қойылатын мүліктің бағалау актісі;
  • кепіл мүлкін сақтандыру шарты;
  • құрылыс шығындары кредит сомасынан асқан жағдайда бірлесіп қаржыландыруға жазбаша келісім;
  • қызмет алушының екінші деңгейлі банктегі жеке шоты туралы анықтама.

Көтерме жәрдемақы алу үшін:

  • жеке шот туралы анықтама ұсынылады.

Аталған бұйрық 2026 жылғы 12 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
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