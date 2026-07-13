#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстанда алғаш рет "Құрметті донор" төсбелгісі тағайындалды

Городской центр крови, донор крови, донорская кровь, донорство крови, сдача крови, переливание крови, анализ, анализы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 09:53 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда қан донорларын марапаттауға арналған "Құрметті донор" ведомстволық төсбелгісі алғаш рет ресми түрде бекітілді. Бұл туралы ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алғашқы болып бұл марапатқа бекітілген талаптарға толық сәйкес келетін 481 тұрақты донор ие болады.

Үкіметтің тиісті қаулысына сәйкес, "Құрметті донор" ведомстволық төсбелгісі Қазақстан азаматтарына, сондай-ақ шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарға қан мен оның компоненттерін өтеусіз тапсырғаны үшін беріледі.

Марапатқа үміткерлер мына талаптардың біріне сай болуы тиіс:

  • қанды және (немесе) тромбоциттерді кемінде 40 рет тапсыру;
  • қан плазмасын кемінде 70 рет тапсыру.

Министрліктің мәліметінше, төсбелгіні Қазақстан теңге сарайы дайындайды. Оның әрбір элементі терең мағынаға ие және Республикалық геральдика комиссиясының келісімімен бекітілген.

Қазақстанда қан донорларын марапаттауға арналған "Құрметті донор" ведомстволық төсбелгісі алғаш рет ресми түрде бекітілді. Бұл туралы ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 09:53

Сурет: ҚР ДСМ

Бекітілген дизайнға сәйкес, төсбелгінің негізгі белгісі – қошқыл қызыл эмальмен көмкерілген қан тамшысы. Оның ішінде ақ түсті эмальмен бейнеленген жүрек соғысының ырғағы орналасқан. Композиция күңгірт өңделген дөңгелек жиекпен қоршалған.

Денсаулық сақтау министрлігінің дерегінше, Қазақстанда жыл сайын 180 мыңнан астам адам донор атанып, 255 мыңнан астам қан және оның компоненттерін тапсыру рәсімі өткізіледі.

Сондай-ақ "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" кодекске сәйкес, медициналық тексеруден өтетін және қан мен оның компоненттерін тапсыратын донорлар жұмыс беруші тарапынан орташа жалақысы сақтала отырып, жұмыстан босатылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігі ақпарат берді
09:51, 08 қазан 2025
Су қайта оралады: Қазақстанда 40 жылда алғаш рет маңызды арна тазартыла бастады
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
11:17, 01 сәуір 2026
Қазақстандық жасөспірім донор болып, анасын құтқарды
Қазақстанда &quot;еңбек сіңірген құрылысшы&quot;, &quot;өнеркәсіп қайраткері&quot; құрметті атақтары алғаш рет табысталды
12:20, 07 наурыз 2025
Қазақстанда "еңбек сіңірген құрылысшы", "өнеркәсіп қайраткері" құрметті атақтары алғаш рет табысталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Трёхкратный чемпион РК по боксу Курметов дебютировал в кулачке и выиграл турнир в России
10:52, Бүгін
Трёхкратный чемпион РК по боксу Курметов дебютировал в кулачке и выиграл турнир в России
Дарья Шаргородская - справа
10:34, Бүгін
Волейболистки из чемпионата Казахстана признаны лучшими в своём амплуа в Лиге наций
Известный казахстанский форвард Абат Аймбетов может оказаться в &quot;Актобе&quot;
10:31, Бүгін
Известный казахстанский форвард Абат Аймбетов может оказаться в "Актобе"
Жумакан побилась в полуфинале ЧА
10:15, Бүгін
Казахстанка Жумакан побывала в нокдауне и осталась с "бронзой" ЧА по боксу в Джакарте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: