Алматы мен Шымкентте қайтадан ыстық күшейеді, Астанада жаңбырлы күндер жалғасады
Астана
23 шілде: Ауыспалы бұлтты. Кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ түсуі мүмкін. Желдің жылдамдығы – 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде +13…+15°С, күндіз +23…+25°С.
24 шілде: Ауыспалы бұлтты. Кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел 4 м/с-қа дейін баяулайды. Ауа температурасы түнде +14…+16°С, күндіз +25…+27°С.
25 шілде: Ауыспалы бұлтты. Кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Ауа температурасы түнде +15…+17°С, күндіз +28…+30°С.
Алматы
23 шілде: Ауыспалы бұлтты. Кей уақытта қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел екпіні 15 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +19…+21°С, күндіз +29…+31°С.
24 шілде: Ауыспалы бұлтты. Кей уақытта қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел екпіні 13 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +18…+20°С, күндіз +28…+30°С.
25 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +18…+20°С, күндіз +30…+32°С.
Шымкент
23 шілде: Ауыспалы бұлтты. Қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, дауылды жел соғады. Жел екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +19…+21°С, күндіз +30…+32°С.
24 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +18…+20°С, күндіз +32…+34°С.
25 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +19…+21°С, күндіз +34…+36°С.
Еске салайық, бұған дейін, 2026 жылғы 21 шілдеде Павлодар облысындағы Қоңырөзек ауылында жаңбырмен бірге жойқын дауыл соққан болатын. Жергілікті тұрғындар құйынға теңеген қатты жел үйлердің шатырын ұшырып, қоршауларды құлатып, елді мекенді жарықсыз қалдырған еді.