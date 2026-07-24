24 шілдедегі сауда-саттықта доллар бағамы бірден 10 теңгеге қымбаттады
Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 476,07 теңгені құрап, бірден 9,85 теңгеге өсті.
Ресей рублінің бағамы 6,08 теңгеге (+0,13), ал Қытай юанінің бағамы 70,25 теңгеге (+1,50) жетті.
24 шілдедегі күндізгі жағдай бойынша айырбастау пункттерінде:
- доллар 472-477 теңгеден;
- еуро 540-546 теңгеден;
- рубль 5,69-5,83 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
24 шілдедегі сауда-саттықта әлемдік мұнай бағасы да өсу үстінде.
Brent маркалы мұнайдың қыркүйек айындағы фьючерстері 0,37%-ға қымбаттап, барреліне 101,06 долларды құрады.
Ал америкалық West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнай 1,9%-ға өсіп, барреліне 91,20 доллар деңгейінде саудаланып жатыр.
Еске салайық, таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 465,74 теңге, еуроны 531,08 теңге, ал рубльді 5,92 теңге деңгейінде белгілеген болатын.
24 шілденің бірінші жартысында Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі шетел валюталарының бағамы туралы ақпаратты мына жерден оқи аласыз.