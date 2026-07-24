#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
465.74
531.08
5.92
Қоғам

24 шілдедегі сауда-саттықта доллар бағамы бірден 10 теңгеге қымбаттады

Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, доллар и рубль, доллары и рубли, рубль и тенге, рубли и тенге, евро и рубль, евро и рубли, разная валюта, разные валюты , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.07.2026 15:54 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 24 шілдеде Қазақстан қор биржасында (KASE) сағат 15:30-дағы жағдай бойынша шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 476,07 теңгені құрап, бірден 9,85 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы 6,08 теңгеге (+0,13), ал Қытай юанінің бағамы 70,25 теңгеге (+1,50) жетті.

24 шілдедегі күндізгі жағдай бойынша айырбастау пункттерінде:

  • доллар 472-477 теңгеден;
  • еуро 540-546 теңгеден;
  • рубль 5,69-5,83 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

24 шілдедегі сауда-саттықта әлемдік мұнай бағасы да өсу үстінде.

Brent маркалы мұнайдың қыркүйек айындағы фьючерстері 0,37%-ға қымбаттап, барреліне 101,06 долларды құрады.

Ал америкалық West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнай 1,9%-ға өсіп, барреліне 91,20 доллар деңгейінде саудаланып жатыр.

Еске салайық, таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 465,74 теңге, еуроны 531,08 теңге, ал рубльді 5,92 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

24 шілденің бірінші жартысында Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі шетел валюталарының бағамы туралы ақпаратты мына жерден оқи аласыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг
16:58, Бүгін
Ұлттық банк майнерлердің табысын қалай пайдаланбақ – Тимур Сүлейменов түсініктеме берді
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:52, 08 шілде 2026
8 шілдедегі сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:43, 24 қараша 2025
24 қарашадағы сауда-саттықта доллар бағамы өсе түсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: instagram/usykaa
18:25, Бүгін
Усик объяснил, почему никогда не выбирает себя лучшим боксёром
Игрок сборной Австралии Кристиан Вольпато после ЧМ попал в скандал с наркотиками - The Sun
17:44, Бүгін
Игрок сборной Австралии Кристиан Вольпато после ЧМ попал в скандал с наркотиками - The Sun
Казахстанских защитник Демият Сламбеков подписал контракт с &quot;Иртышом&quot;
17:26, Бүгін
Казахстанский защитник Демият Сламбеков подписал контракт с "Иртышом"
Казахстан объявил состав на матчи дивизиона А Евролиги по пляжному футболу
17:07, Бүгін
Казахстан объявил состав на матчи дивизиона А Евролиги по пляжному футболу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: