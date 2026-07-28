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Қоғам

+42°C-қа дейін аптап ыстық: шілденің соңғы күндерінде Алматы мен Шымкентте ауа райы қандай болады

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.07.2026 15:45 Фото: pixabay
"Қазгидромет" РМК синоптиктері Астана, Алматы және Шымкент қалаларының тұрғындарына 2026 жылғы 29, 30 және 31 шілдеге арналған жаңа ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжам бойынша, аздаған жаңбыр тек елордада жаууы мүмкін. Ал еліміздің басқа екі ірі қаласында жауын-шашын күтілмейді.

Астана

29 шілдеде көшпелі бұлт шығады, күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Желдің екпіні секундына 15 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +29...+31°C болады.

30 шілдеде көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 7-12 метр болады. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +33...+35°C аптап ыстық болады.

31 шілдеде көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +20...+22°C, күндіз +33...+35°C аптап ыстық болады.

Алматы

29 шілдеде көшпелі бұлтты. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +30...+32°C болады.

30 шілдеде көшпелі бұлтты. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +32...+34°C болады.

31 шілдеде көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы баяу болады. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +34...+36°C аптап ыстық болады.

Шымкент

29 шілдеде көшпелі бұлтты. Желдің екпіні секундына 15-20 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +22...+24°C, күндіз +38...+40°C аптап ыстық болады.

30 шілдеде көшпелі бұлтты. Желдің екпіні секундына 20 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +22...+24°C, күндіз +38...+40°C аптап ыстық болады.

31 шілдеде көшпелі бұлтты. Ауа температурасы түнде +22...+24°C, күндіз +40...+42°C аптап ыстық болады.

Бұған дейін аптап ыстыққа байланысты қазақстандықтар жұмыс кестесін өзгерте ала ма деген сұраққа жауап берген едік. Толығырақ осы жерден оқи аласыз.

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