Жарамдылық мерзімі, құны және жеңілдіктер: Қазақстандағы балалар паспорты туралы мәлімет
Сондай-ақ паспорт жоғалған жағдайда не істеу қажеттігін түсіндірді.
Филиал өкілдерінің түсіндіруінше, бала жасына қарамастан Қазақстаннан тыс жерге шығу үшін жеке паспортқа ие болуы керек.
Құжатты бала дүниеге келген сәттен бастап рәсімдеуге болады.
Паспорт алу үшін ата-аналар алдымен қаладағы кез келген халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінуі қажет.
Өзімен бірге мына құжаттарды алып бару керек:
- баланың туу туралы куәлігі;
- ата-анасының бірінің жеке куәлігі;
- 4 АЕК, яғни 17 300 теңге мөлшеріндегі мемлекеттік баждың төленгені туралы түбіртек.
Өтініш берген кезде ата-ананың бірінің қатысуы міндетті.
"Жаңа паспорт 15 жұмыс күніне дейінгі мерзімде дайындалады", – деп мәлімдеді "Азаматтарға арналған үкімет" корпорациясының Шымкент қаласындағы филиалы.
Мамандардың айтуынша, паспорт шетелде жоғалған немесе ұрланған жағдайда ата-аналарға алаңдаудың қажеті жоқ.
Алдымен Қазақстанның жақын жердегі елшілігіне немесе консулдығына жүгіну керек.
Онда баланың Қазақстанға кедергісіз оралуына мүмкіндік беретін уақытша құжат – елге қайту куәлігі рәсімделеді. Елге оралғаннан кейін жаңа паспорт алу үшін қаладағы кез келген ХҚКО-ға жүгіну қажет.
Филиалда балалар паспортының жарамдылық мерзімі оның иесінің жасына байланысты екенін атап өтті.
12 жасқа дейінгі балаларға паспорт бес жылға, ал 12 жастан 16 жасқа дейінгі балаларға он жылға беріледі.
Сонымен қатар паспорт тегін берілетін азаматтар санаты қарастырылған.
Олардың қатарына "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен марапатталған аналардың балалары, жетім балалар, мүгедектігі бар балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар жатады.
Бұған дейін Қазақстаннан шығуға тыйым салынғанын қалай жылдам тексеруге болатыны туралы пайдалы ақпаратпен бөліскен едік.