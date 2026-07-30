#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
477.17
543.26
6.01
Қоғам

30 шілдеде Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы қандай

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 11:38 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 30 шілде күнінің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің сатып алу-сату бағамын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 477,17 теңге, еуро – 543,26 теңге, рубль – 6,01 теңге.

Астана

Қаладағы ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 469 теңге, сату бағамы – 476 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 535 теңге, сату бағамы – 545 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,6 теңге, сату бағамы – 5,8 теңге.

Алматы

Қаладағы ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 472 теңге, сату бағамы – 474,4 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 537,5 теңге, сату бағамы – 542,7 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,64 теңге, сату бағамы – 5,78 теңге.

Шымкент

Қаладағы ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 473,3 теңге, сату бағамы – 475,4 теңге.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 538 теңге, сату бағамы – 544 теңге.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,66 теңге, сату бағамы – 5,73 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген сәтте өзекті. Шетел валютасының бағамы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
13:04, 27 шілде 2026
27 шілдеде Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
12:16, 29 шілде 2026
29 шілдеде Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
12:51, 28 шілде 2026
28 шілдеде Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Чемпионат мира по борьбе до 17 лет
14:04, Бүгін
Чемпионат мира по борьбе: три казахстанки лишили себя возможности выиграть "золото"
Пауло Коста
13:59, Бүгін
"В 2026 году у нас будет другой чемпион": Коста предупредил чемпиона UFC Ульберга
Сборная Казахстана по пляжному футболу проиграла в первом матче Евролиги в Кишинёве
13:38, Бүгін
Сборная Казахстана по пляжному футболу проиграла в первом матче Евролиги в Кишинёве
&quot;Анарбеков - герой матча&quot;: в Казахстане восхитились игрой &quot;Кайрата&quot; против &quot;Омонии&quot; в ЛЧ
13:24, Бүгін
"Анарбеков - герой матча": в Казахстане восхитились игрой "Кайрата" против "Омонии" в ЛЧ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: