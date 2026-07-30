30 шілдеде Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы қандай
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 477,17 теңге, еуро – 543,26 теңге, рубль – 6,01 теңге.
Астана
Қаладағы ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 469 теңге, сату бағамы – 476 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 535 теңге, сату бағамы – 545 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,6 теңге, сату бағамы – 5,8 теңге.
Алматы
Қаладағы ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 472 теңге, сату бағамы – 474,4 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 537,5 теңге, сату бағамы – 542,7 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,64 теңге, сату бағамы – 5,78 теңге.
Шымкент
Қаладағы ақша айырбастау орындарында долларды сатып алудың орташа бағамы – 473,3 теңге, сату бағамы – 475,4 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 538 теңге, сату бағамы – 544 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,66 теңге, сату бағамы – 5,73 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал әзірленген сәтте өзекті. Шетел валютасының бағамы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.