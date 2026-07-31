Қазақстан шетелдік студенттерге 550 грант бөлді
Фото: Zakon.kz
"Халықаралық бағдарламалар орталығы" АҚ шетел азаматтарына, сондай-ақ Қазақстан азаматтығы жоқ қазақ ұлтының өкілдеріне арналған мемлекеттік стипендиялық бағдарлама аясындағы конкурстық іріктеуді аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Конкурс қорытындысы бойынша 2026-2027 оқу жылына 550 шетелдік талапкер білім грантына ие болды.
"Қазақстанның жоғары оқу орындарында білім алуға мүмкіндік беретін стипендия иегерлерінің негізгі тізімі бекітілді", – делінген 2026 жылғы 31 шілдеде жарияланған хабарламада.
Негізгі тізіммен осы құжаттан танысуға болады.
Бұған дейін қазақстандық ғалымдар Ресейдің жетекші жоғары оқу орындарының біріндегі зертханаларды пайдалана алатыны хабарланған.
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