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Қоғам

Қазақстан шетелдік студенттерге 550 грант бөлді

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.07.2026 15:08 Фото: Zakon.kz
"Халықаралық бағдарламалар орталығы" АҚ шетел азаматтарына, сондай-ақ Қазақстан азаматтығы жоқ қазақ ұлтының өкілдеріне арналған мемлекеттік стипендиялық бағдарлама аясындағы конкурстық іріктеуді аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Конкурс қорытындысы бойынша 2026-2027 оқу жылына 550 шетелдік талапкер білім грантына ие болды.

"Қазақстанның жоғары оқу орындарында білім алуға мүмкіндік беретін стипендия иегерлерінің негізгі тізімі бекітілді", – делінген 2026 жылғы 31 шілдеде жарияланған хабарламада.

Негізгі тізіммен осы құжаттан танысуға болады.

Бұған дейін қазақстандық ғалымдар Ресейдің жетекші жоғары оқу орындарының біріндегі зертханаларды пайдалана алатыны хабарланған.

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Сурет Айгерим Тарина
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