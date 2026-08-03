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Қоғам

Көптен күткен салқын: Қазақстанда жаңбыр жауып, аптап ыстық басылады

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 13:23 Фото: unsplash
"Қазгидромет" РМК мамандары Қазақстан бойынша 2026 жылғы 4, 5 және 6 тамызға арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің мәліметінше, алдағы күндері Қазақстан аумағы арқылы солтүстік-батыс циклоны және онымен байланысты атмосфералық фронттар өтеді.

"Суық ауа массаларымен толыққан циклон найзағайлы жаңбыр әкеледі. Елдің солтүстік және орталық өңірлерінде қатты жаңбыр жауып, кей жерлерде бұршақ түсуі мүмкін. Жауын-шашынмен бірге ауа температурасы да төмендейді", – делінген "Қазгидромет" РМК хабарламасында.

Болжамға сәйкес, күндіз солтүстік өңірлерде ауа температурасы +22...+27°С болады. Ал еліміздің шығысында аптап ыстық бәсеңдеп, ауа температурасы +33...+38°С-тан +27...+32°С-қа дейін төмендейді.

Бұған дейін синоптиктер тамыз айында Қазақстанда ауа температурасы күрт төмендеп, түнде +3°С-қа дейін салқындайтынын және қатты жаңбыр жауатынын болжаған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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