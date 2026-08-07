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Қоғам

Қазақстанға Ираннан +41°С-қа дейінгі аптап ыстық келеді

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 12:18 Фото: freepik
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 8-10 тамызға арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдағы үш тәулікте Қазақстан аумағының басым бөлігіндегі ауа райына ауқымды антициклон әсер етеді. Соның салдарынан елде аптап ыстық әрі негізінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

Алайда болжамды кезеңнің соңына қарай республиканың батысы мен солтүстік-батысына солтүстік-батыс циклоны және онымен байланысты атмосфералық фронттар ықпал етеді.

Бұл өңірлерде найзағай ойнап, жаңбыр жауады, жел күшейеді, кей жерлерде бұршақ жаууы мүмкін.

"Кезеңнің басында Қазақстанның шығысында, сондай-ақ барлық күндері оңтүстік пен оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында оңтүстік циклонның әсерінен найзағай ойнап, жаңбыр жауады", – делінген "Қазгидромет" РМК хабарламасында.

Сонымен қатар ел аумағын аптап ыстықтың кезекті толқыны басады.

Иран аумағынан келетін жылы ауа массалары ауа температурасының айтарлықтай көтерілуіне себеп болады:

  • солтүстік пен шығыста ауа температурасы +35...+39°С-қа дейін;
  • оңтүстікте +35...+41°С-қа дейін;
  • батыс және орталық өңірлерде +36...+41°С-қа дейін көтеріледі.

Бұған дейін "Қазгидромет" Алматы мен Астанада қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасатынын ескерткен еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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