Қазақстанға Ираннан +41°С-қа дейінгі аптап ыстық келеді
Фото: freepik
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 8-10 тамызға арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алдағы үш тәулікте Қазақстан аумағының басым бөлігіндегі ауа райына ауқымды антициклон әсер етеді. Соның салдарынан елде аптап ыстық әрі негізінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
Алайда болжамды кезеңнің соңына қарай республиканың батысы мен солтүстік-батысына солтүстік-батыс циклоны және онымен байланысты атмосфералық фронттар ықпал етеді.
Бұл өңірлерде найзағай ойнап, жаңбыр жауады, жел күшейеді, кей жерлерде бұршақ жаууы мүмкін.
"Кезеңнің басында Қазақстанның шығысында, сондай-ақ барлық күндері оңтүстік пен оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында оңтүстік циклонның әсерінен найзағай ойнап, жаңбыр жауады", – делінген "Қазгидромет" РМК хабарламасында.
Сонымен қатар ел аумағын аптап ыстықтың кезекті толқыны басады.
Иран аумағынан келетін жылы ауа массалары ауа температурасының айтарлықтай көтерілуіне себеп болады:
- солтүстік пен шығыста ауа температурасы +35...+39°С-қа дейін;
- оңтүстікте +35...+41°С-қа дейін;
- батыс және орталық өңірлерде +36...+41°С-қа дейін көтеріледі.
Бұған дейін "Қазгидромет" Алматы мен Астанада қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасатынын ескерткен еді.
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