37 қазақстандық Мекке мен Мәдинаға қажылыққа бару үшін 60 млн теңге төлеп, сан соғып қалды
Оқиғаның мән-жайын бүгін, 2026 жылғы 13 тамызда Астана қаласының прокуратурасы мәлімдеді.
"Қаланың екі тұрғыны алдын ала сөз байласып, Instagram әлеуметтік желісінде Сауд Арабиясының Мекке және Мәдина қалаларына қажылық сапарын ұйымдастыру туралы хабарландырулар орналастырған. Олардың уәдесіне сенген 37 адам сотталғандарға жалпы сомасы 60 млн теңге берген. Алайда олар алған міндеттемелерін орындамай, қаражатты өз қалауынша жұмсаған", – делінген хабарламада.
Қадағалау органы сот үкімімен олардың әрқайсысы төрт жылға бас бостандығынан айырылғанын нақтылады.
Сондай-ақ жәбірленушілердің келтірілген материалдық залалды өндіріп алу туралы азаматтық талаптары қанағаттандырылғаны атап өтілді.
"Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ", – деп хабарлады Астана қаласының прокуратурасы.
Елорда прокуратурасы қазақстандықтарды сақ болуға және күмәнді адамдарға ақша бермеуге шақырды.
2026 жылғы 18 сәуірде Астанада алаяқтың умраға арналған жалған жолдамаларды сатқаны белгілі болды. Елорда прокуратурасының мәліметінше, ер адам қажылық сапарын ұйымдастырушы ретінде танысып, жоқ әуе билеттері мен қонақүйлер үшін азаматтардың 7,4 млн теңгеден астам қаражатын алдап иемденген.
Оның құрбаны еліміздің түрлі өңірінен 17 адам, соның ішінде қарт ата-анасын умраға жіберуді жоспарлаған отбасылар болған. Ер адам ірі мөлшерде алаяқтық жасағанын мойындап, жәбірленушілерге келтірілген залалды өтеген. Сот үкімімен оған пробациялық бақылау белгіленіп, үш жылға бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды.