Қазақстандық балалар арасында қандай аурулар жиі кездеседі
Фото: primeminister.kz
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова 2026 жылғы 18 тамызда өткен Үкімет отырысында жаңа оқу жылы қарсаңындағы қазақстандық балалардың денсаулық жағдайы туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Министрдің мәліметінше, қазірдің өзінде 2 миллионнан астам бала профилактикалық тексеруден өткен.
"2026 жылдың бірінші жартыжылдығында 2,3 миллион бала профилактикалық тексеруден өтті. Бұл жылдық жоспардың 52%-ын құрайды. Қалған балалар жыл соңына дейін тексеріледі. Нәтижесінде балалардың 11%-ынан, яғни 242 мың баладан түрлі ауру анықталды", – деді Ақмарал Әлназарова.
Ол Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері мен бағалауына сәйкес, балалар арасындағы аурушаңдық деңгейі 15%-дан 25%-ға дейін жететінін атап өтті.
"Анықталған аурулардың ішінде тісжегі, қаназдық және миопия басым. Динамикалық бақылауды қажет ететін патологиясы анықталған балалардың 36%-ы есепке алынды", – деді Денсаулық сақтау министрі.
Бұған дейін жаңа оқу жылында Қазақстанда қанша баланың бірінші сыныпқа баратыны хабарланған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript