ІІМ жоғары оқу орындарында емтихан тестілеріне сараптама жүргізіледі
Қағидаларға жаңа ұғым енгізілді:
Тестілеу материалдары – білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауға, білімі, дағдылары мен құзыреттерін аралық және қорытынды аттестаттауға арналған стандартталған тест тапсырмаларының, оның ішінде сұрақтардың, жағдаяттық тапсырмалар мен кейстердің жиынтығы.
Авторлар оқу басылымдары мен оқу-әдістемелік кешендерді мынадай жаңа талаптарды ескере отырып дайындайды:
- нормативтік-құқықтық актілердегі өзгерістерді және олардың ішкі істер органдарының қызметіне енгізілуін ескере отырып, мазмұнды тұрақты түрде өзектендіру;
- ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету, оның ішінде "Қызмет бабында пайдалану үшін" деген белгісі бар деректерді пайдалану кезінде ақпараттық қауіпсіздік пен құпиялылық талаптарын сақтау.
Сонымен қатар қағидалар тестілеу материалдарына сараптама жүргізу тәртібін айқындайтын жаңа нормамен толықтырылды.
Тестілеу материалдарына жүргізілетін сараптама:
- тест тапсырмаларының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына, оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкестігін қамтамасыз етуді;
- тестілердің валидтілігін, сенімділігі мен объективтілігін бағалауды;
- тапсырмалардың белгіленген оқу нәтижелері мен қалыптастырылатын құзыреттерге сәйкестігін тексеруді;
- әдістемелік, логикалық және мазмұндық қателерді болдырмауды көздейді.
Мына материалдар сараптамадан өткізіледі:
- емтихан тестілері;
- тест тапсырмаларының электрондық банктері.
Тестілеу материалдарына сараптама мынадай өлшемшарттар бойынша жүргізіледі:
- пән мазмұны мен оқу бағдарламасына сәйкестігі;
- сұрақтар мен жауап нұсқаларының дұрыс құрастырылуы;
- дұрыс жауаптың бірмәнділігі;
- ескірген немесе қате нормалардың болмауы;
- күрделілік деңгейінің сәйкестігі;
- тест тапсырмаларының тексерілетін құзыреттерге сәйкестігі.
Сондай-ақ кафедра немесе цикл оқу басылымын ұсыну туралы шешім қабылдаған жағдайда, авторлар оны қарау үшін оқу-әдістемелік кеңеске жіберетіні нақтыланды.
Одан кейін оқу басылымы ғылыми кеңестің қарауына жолданады. Қарау қорытындысы бойынша ғылыми кеңес оны басып шығаруға және оқу процесінде пайдалануға ұсынады немесе одан бас тартады.
Қарау барысында оқу басылымдарында өзге еңбектерден алынған мәтіндердің бар-жоғы оқу орны бастығының бұйрығымен белгіленген тәртіпте тексеріледі.
Бұйрық 2026 жылғы 29 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.