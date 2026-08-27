#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
458.87
535.09
5.42
Қоғам

Қазақстан мен Сауд Арабиясы әуе рейстерінің санын айтарлықтай арттырды

Самолет, самолеты, аэропорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 09:35 Фото: unsplash
Қазақстан мен Сауд Арабиясы әуе рейстерін орындау мүмкіндігін едәуір кеңейтті. Бұл туралы бүгін ҚР Көлік министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның хабарлауынша, 2026 жылғы 26 тамызда Эр-Риядта Қазақстан үкіметі мен Сауд Арабиясы Корольдігі үкіметі арасындағы әуе қатынасы туралы келісімге қол қою рәсімі өтті.

"Құжатқа қол қою азаматтық авиация саласындағы қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны нығайтып, екі ел арасындағы тұрақты әуе қатынасын дамытуға қосымша мүмкіндік берді. Қол жеткізілген уағдаластық аясында тараптар тұрақты рейстердің рұқсат етілген санын аптасына 28-ден 70-ке дейін арттырды", – деп хабарлады ҚР Көлік министрлігінің баспасөз қызметі бүгін, 27 тамызда.

Ведомство қол жеткізілген уағдаластықтар негізінде әуе тасымалдаушылары Астана мен Эр-Рияд арасында тікелей тұрақты рейстер ашуды, сондай-ақ Сауд Арабиясының басқа қалаларына қатынайтын бағыттар санын көбейтуді жоспарлап отырғанын нақтылады.

Келісімге қол қою рәсіміне ҚР көлік вице-министрі Талғат Ластаев және Сауд Арабиясы Корольдігінің Азаматтық авиация бас басқармасы президентінің міндетін атқарушы Сүлейман бен Ахмед әл-Бассам қатысты.

2026 жылғы 21 тамызда Алматы мен Гонконг арасында жаңа тікелей әуе рейсі ашылатыны белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Самолет, самолеты, аэропорт
14:31, 17 тамыз 2026
Қазақстандықтар Түркияға жиі ұша алады
Сыртқы істер министрлігі
22:31, 21 желтоқсан 2023
Қазақстан мен Сауд Арабиясы тікелей әуе қатынасын ашуға келісті
Флаги Китая и Казахстана, флаги КНР и РК, казахстанско-китайские отношения
12:09, 15 шілде 2026
Қазақстан мен Қытай арасында әуе рейстерінің саны артады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стас Покатилов высказался о пропущенных голах в матче с &quot;Хапоэлем&quot; в ЛЧ
10:05, Бүгін
Стас Покатилов высказался о пропущенных голах в матче с "Хапоэлем" в ЛЧ
Хоккеисты &quot;Барыса&quot; на Кубке Республики Башкортостан
09:56, Бүгін
КХЛ разобрала состав "Барыса" перед матчем со СКА на турнире в Санкт-Петербурге
&quot;Будет сложно&quot;: украинский UA-Футбол спрогнозировал поражение &quot;Кайрату&quot; в ЛЕ
09:37, Бүгін
"Будет сложно": украинский UA-Футбол спрогнозировал поражение "Кайрату" в ЛЕ
Рыбакина пропустила турнир
09:27, Бүгін
Мухова и Меншик стали чемпионами US Open в миксте, откуда из-за травмы снялась Рыбакина
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: