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Қоғам

Мемлекет басшысы әр облыста ерекше қажеттілігі бар балаларға арналған орталықтар салуды тапсырды

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 11:49 Фото: pexels
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бірінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Құрылтайының бірінші сессиясында ерекше қажеттілігі бар балаларды жан-жақты қолдаудың тиімді жүйесін құру қажеттігін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің сөзінше, Құрылтай қос палаталы Парламент депутаттары қарап үлгермеген бірқатар заң жобасын қабылдауға тиіс. Соның ішінде ерекше қажеттілігі бар балаларды жан-жақты қолдау жөніндегі заңға баса назар аудару қажет.

Қасым-Жомарт Тоқаев бұл мәселені бұған дейін Ұлттық құрылтайдың Бурабайда өткен отырысында көтергенін еске салды.

"Біз ерекше қажеттілігі бар балаларға көрсетілетін атаулы қолдаудың тиімді жүйесін құруымыз керек. Олардың толыққанды білім алуына жағдай жасау қажет. Әсіресе медициналық және әлеуметтік қызметтердің сапасын арттыру керек", – деді Мемлекет басшысы.

Президент осындай балаларға арналған орталықтарды әр облыста және ірі аудандардың қалаларында салу қажеттігін атап өтті. Ол демеушілер де бұл маңызды іске атсалысатынына сенім білдірді.


"Мемлекет шын мұқтаж жандарға әрдайым қолдау көрсетуі керек. Бұл – мен үшін тұрақты ұстаным", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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