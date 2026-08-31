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Қоғам

Ғизат Нұрдәулетов Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы қызметінен босатылды

Ғизат Нұрдәулетов Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы қызметінен босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 14:15 Сурет: akorda.kz
Ғизат Нұрдәулетов Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы қызметінен босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тиісті Жарлыққа бүгін, 2026 жылғы 31 тамызда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды.

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Ғизат Дәуренбекұлы Нұрдәулетов Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы лауазымынан босатылды", – делінген Ақорданың ресми хабарламасында.

Ғизат Нұрдәулетов 1964 жылы дүниеге келген. 1986 жылы С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін "Заңгер" мамандығы бойынша тәмамдаған.

1990-2017 жылдары құқық қорғау органдарында, соның ішінде прокуратура мен Мемлекеттік тергеу комитетінде, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдарында қызмет атқарды.

2017-2019 жылдары Қазақстан Республикасы Бас прокурорының бірінші орынбасары, ал 2019-2022 жылдары Бас прокурор болды.

2022-2023 жылдары Президенттің көмекшісі – Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы қызметін атқарды. 2023 жылғы 1 қыркүйекте Президент Жарлығымен Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы болып тағайындалған еді.

І сыныпты мемлекеттік әділет кеңесшісі (2022).

Бұған дейін Аида Балаеваның Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі төрағасының орынбасары болып тағайындалғаны хабарланды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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