Ғизат Нұрдәулетов Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы қызметінен босатылды
Тиісті Жарлыққа бүгін, 2026 жылғы 31 тамызда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды.
"Мемлекет басшысының Жарлығымен Ғизат Дәуренбекұлы Нұрдәулетов Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы лауазымынан босатылды", – делінген Ақорданың ресми хабарламасында.
Ғизат Нұрдәулетов 1964 жылы дүниеге келген. 1986 жылы С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін "Заңгер" мамандығы бойынша тәмамдаған.
1990-2017 жылдары құқық қорғау органдарында, соның ішінде прокуратура мен Мемлекеттік тергеу комитетінде, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдарында қызмет атқарды.
2017-2019 жылдары Қазақстан Республикасы Бас прокурорының бірінші орынбасары, ал 2019-2022 жылдары Бас прокурор болды.
2022-2023 жылдары Президенттің көмекшісі – Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы қызметін атқарды. 2023 жылғы 1 қыркүйекте Президент Жарлығымен Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы болып тағайындалған еді.
І сыныпты мемлекеттік әділет кеңесшісі (2022).
Бұған дейін Аида Балаеваның Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі төрағасының орынбасары болып тағайындалғаны хабарланды.