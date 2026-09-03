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Қоғам

Қазақстанда алғаш рет Қазақ тазысы мен төбеті күні аталып өтіп жатыр

Тазы, казахская порода, собака Тазы, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 09:00 Фото: akorda.kz
Қазақстан президентінің баспасөз хатшысы Айбек Смадияров отандастарын Қазақ тазысы мен төбеті күнімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, тазы – халқымыздың мәдени мұрасы мен дәстүрлі тұрмыс-тіршілігінің ажырамас бөлігі. Жеті қазынаның біріне жататын ұлттық ит тұқымы адалдықтың, ептілік пен күштің нышаны саналады.

Ғасырлар бойы Ұлы дала төсінде көшпенділер тұрмысымен біте қайнасқан тазы мен төбет бізді тарихымызбен және туған жер мен өскен ортасын қадір тұтқан ата-баба дәстүрімен байланыстырады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тазы тұқымын сақтап, көбейтуге және оны халықаралық деңгейде насихаттауға айрықша мән береді. Президент тапсырмасымен соңғы жылдары бұл бағытта жүйелі жұмыс атқарылды. Қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту туралы заң қолданысқа енді. Еліміз Халықаралық кинология федерациясының мүшелігіне қабылданды, – деді Айбек Смадияров.

2024 жылы қазақ тазысы халықаралық деңгейде алдын ала мойындалды. Қазақстан осы тұқымның шыққан жері ретінде ресми түрде бекітілді.

Президенттің баспасөз хатшысының сөзінше, бүгінде құмай тазыларымыз әлемдік ірі көрмелерде жүлделі орындар алып жүр. Асыл тұқымды итті көбейту қарқын алып, тазы асыраушылар қатары артып келеді. Қазақы ит тұқымдары ұлттық орталығының құрылысы аяқталуға жақын.

"Тарихи мұрамыз бен ұлттық салт-дәстүрімізді құрметтеу, табиғатты аялау – Ата заңымызда құндылықтар ретінде айқындалған. Қазақ тазысы мен төбеті күнін атап өту – бірегей мұрамызды әлемге дәріптеуге септігін тигізетін маңызды қадам." Айбек Смадияров

Бұған дейін тазының халықаралық деңгейде танылуы жаңа жұмыстың бастамасы болғаны туралы жазған едік.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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Арман Қырықбаев 1976 жылғы 20 қазанда Астана қаласында дүниеге келген. 1996 жылы Қазақ мемлекеттік басқару академиясын, 2002 жылы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Дипломатиялық академиясын «Халықаралық экономист» мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолы 1996-1997 жылдары Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінде референт, атташе болды. 1997-1999 жылдары Қазақстан Республикасының Өзбекстандағы елшілігінде атташе қызметін атқарды. 1999-2000 жылдары Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің үшінші хатшысы болды. 2002 жылы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі ТМД істері жөніндегі комитетінің екінші хатшысы қызметін атқарды. 2002-2004 жылдары «АВЕ корпорациясы» ЖАҚ Стратегия және маркетинг департаментінің директоры болды. 2004-2005 жылдары «К-МАРТ» ЖШС бас директоры қызметін атқарды. 2005 жылы Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің орынбасары болды. 2005-2006 жылдары Алматы қаласы Жастар саясатын дамыту мемлекеттік қорының директоры қызметін атқарды. 2006 жылғы сәуірден 2008 жылғы ақпанға дейін Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Қоғамдық-саяси жұмыс және жұртшылықпен байланыс департаментінің директоры болды. 2008 жылғы ақпаннан 2010 жылғы қаңтарға дейін Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитетінің төрағасы қызметін атқарды. 2010 жылғы қаңтардан 2012 жылғы ақпанға дейін Қарағанды облысы әкімінің орынбасары болды. 2012 жылғы ақпаннан 2014 жылғы қаңтарға дейін Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат вице-министрі қызметін атқарды. 2014 жылғы ақпаннан 2015 жылға дейін «Нұр Отан» партиясы төрағасының бірінші орынбасарының кеңесшісі болды. 2015 жылғы қазаннан 2019 жылғы шілдеге дейін Алматы қаласы әкімінің ішкі саясат, денсаулық сақтау, білім, мәдениет, жастар саясаты және тілдерді дамыту мәселелері жөніндегі орынбасары қызметін атқарды. 2019 жылғы желтоқсаннан 2022 жылғы ақпанға дейін Nur Otan партиясының хатшысы болды. 2022 жылғы ақпаннан 2024 жылғы 9 наурызға дейін Алматы қаласы әкімінің орынбасары қызметін атқарды. 2024 жылғы 9 наурыздан 2025 жылғы 24 ақпанға дейін Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Коммуникациялар бөлімінің меңгерушісі болды. 2025 жылғы 24 ақпаннан жаңа қызметке тағайындалғанға дейін Қазақстан Республикасы Президентінің ішкі саясат және коммуникациялар мәселелері жөніндегі көмекшісі қызметін атқарды.
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