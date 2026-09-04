#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
455.86
528.84
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
455.86
528.84
5.25
Қоғам

Астанада түнде, Алматыда тәулік бойы: алты қала тұрғындарына ескерту жасалды

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 10:43 Фото: wikimedia/Gaziz Sadykov
Қазақстанның алты ірі қаласының тұрғындарына далада ұзақ жүрмеуге кеңес берілді. Бұған бүгін бірқатар қалада күтілетін қолайсыз метеорологиялық жағдай себеп болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК сайтында жарияланған ескертуге сәйкес, 2026 жылғы 4 қыркүйекте Ақтөбе мен Алматыда, ал түнде Атырау, Қостанай, Өскемен және Астана қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай – желсіздік, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия секілді қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың жиынтығы. Мұндай кезде атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды заттар жиналып, ауаның сапасы нашарлайды.

Осыған байланысты мамандар қала тұрғындарына далада, әсіресе көлік көп жүретін жолдар мен өзге де ластаушы көздердің маңында ұзақ жүрмеуге кеңес береді.

Созылмалы өкпе, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар сыртқа шыққанда өзіне қажетті дәрі-дәрмектерін алып жүруі керек.

Бұған дейін, 3 қыркүйекте Орал, Ақтөбе, Астана, Алматы, Атырау және Өскемен тұрғындарына да қолайсыз метеорологиялық жағдай туралы ескерту жасалған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:17, 28 тамыз 2026
"Қазгидромет" Алматы, Ақтөбе, Атырау және тағы үш қала тұрғындарына ескерту жасады
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:09, 26 тамыз 2026
"Қазгидромет" бес қала тұрғындарына ескерту жасады
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха
09:18, 24 тамыз 2026
"Қазгидромет" Ақтөбе мен Атырау тұрғындарына ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Триатлон на Азиатских играх 2026 года
13:22, Бүгін
Стал известен состав сборной Казахстана по триатлону на Азиаду-2026
Дастан Сатпаев в составе &quot;Бёрнли&quot;
13:02, Бүгін
"Просто молодчина!": Тимур Журавель оценил игру Дастана Сатпаева в матче с "Мидлсбро"
Елена Рыбакина
12:42, Бүгін
"Устрашающе": Tennis Letter "пришёл в ужас" от приёма Рыбакиной против Манейро на US Open
Ернуп Сулеймен
12:23, Бүгін
Ернур Сулеймен выиграл "золото" турнира по казакша курес на Всемирных играх кочевников
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: