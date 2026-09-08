#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
454.31
528.04
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
454.31
528.04
5.25
Қоғам

Алматы орталығындағы екі үй ерекше бақылауға алынды: себебі неде

Алматыда 2026 жылдың басынан бері Назарбаев даңғылының бойындағы 120 және 124-үйлерден полицияға 167 шақырту түскен. Аталған үйлерде 11 ойын-сауық орны орналасқан, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2026 13:24 Сурет: pixabay
Алматыда 2026 жылдың басынан бері Назарбаев даңғылының бойындағы 120 және 124-үйлерден полицияға 167 шақырту түскен. Аталған үйлерде 11 ойын-сауық орны орналасқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Анықталған құқық бұзушылықтар бойынша тәртіп сақшылары 257 әкімшілік хаттама толтырды. Мекеме басшыларына құқық бұзушылықтардың жасалуына ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою туралы ұсыныстар енгізілді. Тиісті шаралар қабылдамағаны үшін Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 479-бабы бойынша тағы 11 хаттама жасалды. Ал аталған мекенжайлар күшейтілген бақылауға алынды.

"Бұл аумақ полицияның ерекше бақылауында. Біз жасалған құқық бұзушылықтарға ғана емес, тыныштық пен қоғамдық тәртіптің бұзылғанын хабарлаған тұрғындардың өтініштеріне де назар аударамыз. Ойын-сауық орындарының иелері мен басшылары мұндай мекеменің жұмысын ұйымдастыру оның маңындағы аумақта қауіпсіздік пен тәртіпті қамтамасыз ету жауапкершілігін де жүктейтінін түсінуі керек. Біздің міндетіміз – жақын маңдағы үйлерде тұратын азаматтардың жайлылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Сондықтан құқық бұзушылықтар тұрақты түрде тіркелетін мекемелерде профилактикалық және бақылау шаралары жалғасады", – деп қорытындылады Тимур Ноғайбаев.

Бұған дейін Алматы полициясының қызметкерлері кешкі және түнгі уақытта ойын-сауық орындарын аралап, залдардағы жағдайды тексеретіні хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Алматы полициясы түнгі клубтарды жаппай тексеріп, заңбұзушылықтарды анықтады
19:50, 22 шілде 2025
Алматы полициясы түнгі клубтарды жаппай тексеріп, заңбұзушылықтарды анықтады
Семейдегі ойын-сауық орталығындағы өрт шықты
22:38, 03 наурыз 2026
Семейдегі ойын-сауық орталығындағы өрт шықты
Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, перинатальный центр, перинатальные центры
11:35, 18 маусым 2026
Алматыда 2026 жылы нәрестелерге қойылған ең танымал есімдер белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Защитник &quot;Барыса&quot; Самат Данияр
16:27, Бүгін
"Нельзя впадать в эйфорию": Самат Данияр – один из героев победы "Барыса" над "Сибирью"
Логотип ФК &quot;Каспий&quot;
16:14, Бүгін
Бывший форвард "Каспия" Густаво Франса пожаловался в ФИФА на казахстанский клуб
Григорий Ломакин на турнире ATP Challenger в Шымкенте
16:03, Бүгін
Григорий Ломакин не сумел выйти во второй круг "Челленджера" во Вьетнаме
Абдумалик Халоков (в центре) в перерыва финала чемпионата мира-2025 в ОАЭ
15:56, Бүгін
"Узбеки поступили хитро: "жертвуют" Азиадой в боксе ради Олимпиады"- тренер Омурзаков
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: