#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
456.89
531.36
5.32
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
456.89
531.36
5.32
Қоғам

Цифрлық жүйелерді әкімшілендіру қызметтерінің бағасы белгіленді

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 13:44 Фото: freepik
Қаржы министрінің міндетін атқарушының 2026 жылғы 3 қыркүйектегі бұйрығымен "Электрондық қаржы орталығы" АҚ көрсететін бюджет процесі саласындағы цифрлық жүйелерді сүйемелдеу және әкімшілендіру қызметтерінің бағасы белгіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, аталған қызметтердің бір адам-сағатқа шаққандағы құны:

  • 2026 жылы – қосылған құн салығын есептемегенде 12 083 теңге;
  • 2027 жылы – 10 606 теңге.

Бұйрық 2026 жылғы 20 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры
10:19, 25 желтоқсан 2025
Навигациялық пломбаларды пайдаланып, халықаралық Т/Ж тасымалдарын қадағалау қызметтерінің бағалары бекітілді
Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация
16:44, 09 қыркүйек 2026
Камералдық бақылау жүргізу қағидалары өзгерді
Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет
09:34, 16 маусым 2026
Мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдалану қызметінің бағасы бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Джастин Гейджи
14:12, Бүгін
Гейджи назвал ключевые ошибки Топурии в титульном бою в Белом доме
Елена Рыбакина на приеме на турнире в Торонто
13:57, Бүгін
"Это не работает": о чём спорили Рыбакина и Вуков в четвертьфинале US Open
Даниял Сапенов
13:44, Бүгін
17-летний Даниял Сапенов поборется за медали шахматной Олимпиады
Полузащитник &quot;Тобыла&quot; Александр Зуев пропустит предстоящий матч против &quot;Кайрата&quot;
13:37, Бүгін
Полузащитник "Тобыла" Александр Зуев пропустит предстоящий матч против "Кайрата"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: