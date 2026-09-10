Цифрлық жүйелерді әкімшілендіру қызметтерінің бағасы белгіленді
Фото: freepik
Қаржы министрінің міндетін атқарушының 2026 жылғы 3 қыркүйектегі бұйрығымен "Электрондық қаржы орталығы" АҚ көрсететін бюджет процесі саласындағы цифрлық жүйелерді сүйемелдеу және әкімшілендіру қызметтерінің бағасы белгіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатқа сәйкес, аталған қызметтердің бір адам-сағатқа шаққандағы құны:
- 2026 жылы – қосылған құн салығын есептемегенде 12 083 теңге;
- 2027 жылы – 10 606 теңге.
Бұйрық 2026 жылғы 20 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.
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