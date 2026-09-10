Алматыда аптап ыстық, Астанада күн күрт суытады: 11–13 қыркүйекке арналған жаңартылған болжам
Астана
11 қыркүйекте көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Күндіз желдің екпіні 18 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +16...+18°С, күндіз +30...+32°С болады.
12 қыркүйекте көшпелі бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Желдің екпіні кей уақытта 15–20 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +16...+18°С, күндіз +21...+23°С болады.
13 қыркүйекте көшпелі бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Желдің екпіні 20 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +13...+15°С, күндіз +16...+18°С болады.
Алматы
11 қыркүйекте көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Ауа температурасы түнде +17...+19°С, күндіз +32...+34°С болады.
12 қыркүйекте көшпелі бұлт шығады, жауын-шашынсыз. Желдің аздап күшеюі мүмкін. Ауа температурасы түнде +18...+20°С, күндіз +30...+32°С болады.
13 қыркүйекте көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Ауа температурасы түнде +18...+20°С, күндіз +28...+30°С болады.
Шымкент
11 қыркүйекте көшпелі бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Желдің екпіні күндіз 15–20 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +18...+20°С, күндіз +32...+34°С болады.
12 қыркүйекте көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Желдің жылдамдығы 8–13 м/с болады. Ауа температурасы түнде +17...+19°С, күндіз +27...+29°С болады.
13 қыркүйекте көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Желдің жылдамдығы 13 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +13...+15°С, күндіз +29...+31°С болады.