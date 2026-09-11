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Қоғам

Қазақстандықтарға жылжымайтын мүлік туралы маңызды анықтаманы қалай алуға болатыны түсіндірілді

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 16:59 Фото: gov4c.kz
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ мамандары бүгін, 2026 жылғы 11 қыркүйекте қазақстандықтарға жылжымайтын мүлікке ауыртпалықтардың, соның ішінде кепіл мен тыйымның бар-жоғы туралы Ф-2 анықтамасын eGov.kz порталы және eGov Mobile қосымшасы арқылы қалай алуға болатынын түсіндірді.

Мамандар қажетті әрекеттер алгоритмін әзірлеп, түсіндірме бейнеролик жариялады.

Ф-2 анықтамасын eGov Mobile қосымшасы арқылы алу үшін:

  • Қосымшаға кіріп, "Мемлекеттік қызметтер" – "Жылжымайтын мүлік және ТКШ" бөлімін таңдаңыз.
  • "Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы мәліметтер беру (2-нысан)" қызметін таңдаңыз.
  • Қызметті кім үшін алатыныңызды көрсетіңіз.
  • Қажетті жолдарды толтырыңыз.
  • Өтінімге қолжетімді тәсілдердің бірімен қол қойыңыз.
  • Қызмет нәтижесін жеке кабинеттен көріңіз.

Қазақстандағы Ф-2 анықтамасы – жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар, ауыртпалықтар және оның техникалық сипаттамалары туралы мәліметтер қамтылған ресми құжат.

Бұл анықтама тұрғын үйдің кепілде немесе тыйымда тұрғанын, сондай-ақ оған қатысты басқа да заңдық шектеулердің бар-жоғын көрсетеді.

Бұған дейін Қазақстан тұрғындарына жеке кәсібін ашқысы келіп, неден бастарын білмеген жағдайда не істеу керектігі түсіндірілген еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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