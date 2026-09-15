Қазақстандық әуе компанияларының ұшақтарында интернет қашан пайда болады
Фото: unsplash
Телекоммуникациялар комитетінің төрағасы Дамир Сейсембеков 2026 жылғы 15 қыркүйекте Үкіметте өткен баспасөз мәслихатында ұшақтарда Wi-Fi желісін іске қосуға дайындық туралы айтып, интернет қызметінің билет құнына қосылу мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Журналистер Қазақстан әуе компанияларының ұшақтарында интернет қашан пайда болатынын және бұл қызмет билет құнына кіретін-кірмейтінін сұрады.
"Қазір Air Astana компаниясы ұшақтарда Wi-Fi желісін іске қосуды жоспарлап отыр. Біз өз тарапымыздан заңнамаға тиісті түзетулер енгіздік. Маусым айында Президенттің Жарлығы шықты. Сондықтан қазір интернетті іске қосуға ешқандай кедергі жоқ. Бұл мәселе белсенді түрде пысықталып жатыр. Интернетке қосылған алғашқы ұшақтар қазан айында пайда болады деп күтеміз. Жұмыс екі бағытта – Viasat және OneWeb компанияларымен бірлесіп жүргізілуде", – деді Дамир Сейсембеков.
Қызмет құнына қатысты ол бұл мәселені әуе компаниясы шешетінін айтты. Оның сөзінше, тасымалдаушыда түрлі бонустық бағдарламалар мен адалдық жүйелері бар.
Бұған дейін, 2026 жылғы 15 қыркүйекте, Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі Қазақстанда әзірге төртінші ұялы байланыс операторының пайда болуына не кедергі екенін түсіндірген еді.
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