#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
444.88
513.26
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
444.88
513.26
5.28
Қоғам

Ұлттық экономика министрлігі Қазақстан экономикасының өсуіне не ықпал ететінін айтты

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2026 13:56 Фото: pixabay
Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин 2026 жылғы 17 қыркүйекте Құрылтайда үш жылдық бюджет жобасын таныстыру барысында ел экономикасы қандай салалардың есебінен дамитынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Азамат Әмрин бюджет жобасына консервативті сценарий енгізілгенін атап өтті.

"Экономикалық өсімді қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін резервтер бар. Негізгі қозғаушы күш өнеркәсіп болады. Өздеріңіз білетіндей, өңдеу өнеркәсібі екінші жыл қатарынан тау-кен өнеркәсібінен озып келеді. Мәселен, үш жыл бұрын мұнай өндірудің жалпы ішкі өнімдегі үлесі шамамен 16% болса, қазір бұл көрсеткіш 8%-ға дейін төмендеді. Яғни оның экономика құрылымындағы үлесі екі есе азайды. Ал өңдеу өнеркәсібі, керісінше, өсіп келеді", – деді ол.

Сондай-ақ ол ауыл шаруашылығындағы өсім 16%, көлік саласында 10%, ал саудада 5,7% болатынын атап өтті.

"Мен атаған өңдеу өнеркәсібі, жалпы өнеркәсіп, сауда және құрылыс салалары экономика өсімін 5%-дан жоғары деңгейде қамтамасыз етуге мүмкіндік береді", – деп қорытындылады Ұлттық экономика бірінші вице-министрі.

Бұған дейін Азамат Әмрин 2027 жылы республикалық бюджетке қанша кіріс түсіру жоспарланғанын және оның қандай факторлардың есебінен өсетінін айтқан еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
12:40, Бүгін
2027 жылға арналған бюджет жобасында доллардың қандай бағамы белгіленді
Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана
16:30, 11 қыркүйек 2025
Салық заңнамасындағы өзгерістер бюджетке 3,7 трлн теңге пайда әкелді - Ұлттық экономика министрлігі
НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог
19:27, 11 қыркүйек 2025
Ұлттық экономика министрлігі доллар бағамын пессимистік сценарий бойынша атады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Эмма Радукану рассказала, как победа на US Open изменила её отношение к давлению
14:08, Бүгін
Эмма Радукану рассказала, как победа на US Open изменила её отношение к давлению
Молодёжная команда &quot;Барыса&quot;
13:51, Бүгін
Молодёжной команде "Барыса" засчитано техническое поражение в чемпионате Казахстана
Казахстанская пятиборка на Азиатских играх
13:48, Бүгін
Казахстанские пятиборки пробились в финал Азиатских игр в Японии
Тайм-аут женской сборной Казахстана по баскетболу во время игры с Филиппинами на Азиаде
13:43, Бүгін
Женскую сборную Казахстана по баскетболу разгромили Филиппины на Азиатских играх
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: