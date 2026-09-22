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Қоғам

"Қазгидромет" 13 қалада ауа ластанатынын ескертті

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2026 09:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 22 қыркүйекте Қазақстанның 13 қаласында ауа сапасы нашарлауы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" мәліметінше, Павлодар, Орал, Ақтөбе, Талдықорған және Алматы қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады. Ал түнде мұндай жағдай Петропавл, Қостанай, Көкшетау, Өскемен, Семей, Риддер, Атырау және Астана қалаларында күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай – атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды заттардың жиналуына ықпал ететін желсіздік, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия секілді қысқа мерзімді ауа райы құбылыстарының жиынтығы.

Мамандар мұндай кезде тұрғындарға ашық ауада, әсіресе көлік жолдары мен ауаны ластайтын басқа да нысандардың маңында ұзақ жүрмеуге кеңес береді. Өкпенің созылмалы аурулары, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық дерттері бар адамдар сыртқа шыққанда қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүргені жөн.

Сондай-ақ 2026 жылғы 22 қыркүйекте Қазақстанның бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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