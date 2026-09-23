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Қоғам

Ұлттық экономика министрі Қазақстанның мемлекеттік борышы туралы айтты

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 14:19 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026 жылғы 23 қыркүйекте Құрылтайдағы брифингте Қазақстанның борышы туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, биылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша мемлекеттік борыш 38,5 трлн теңгені құрады.

"Бұл жалпы ішкі өнімнің небәрі 20,9%-ы. Үкіметтің борышы ЖІӨ-нің 20%-ына тең. Біз борыш деңгейі төмен елдердің қатарындамыз", – деді Серік Жұманғарин.

Министр кейбір елдердің борышы ЖІӨ-нің 100%-ынан, тіпті 200%-ынан асатынын атап өтті.

"Біз қанша қарыз алатынымызды, оны қалай және кімнен алатынымызды мұқият қадағалаймыз. Борышымыздың басым бөлігі, шамамен 75%-ы – ішкі борыш", – деп қосты ол.

Бұған дейін Серік Жұманғарин Қазақстанның халықаралық қаржы ұйымдарынан неліктен тұрақты түрде қарыз алатынын түсіндірген еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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