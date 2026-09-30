#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
439.37
498.6
5.22
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
439.37
498.6
5.22
Қоғам

Көлік сатып алғанда қалай алданып қалмауға болады: қолданыстағы автокөлікті алушыларға маңызды жадынама

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2026 10:27 Фото: Zakon.kz
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (ҰАТ) бүгін, 2026 жылғы 30 қыркүйекте, қазақстандықтарға автокөліктің иелену тарихын онлайн тексеру жолдарын түсіндіретін пайдалы жадынама жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандардың мәліметінше, Қазақстанда автокөліктің иелену тарихын eGov.kz порталы мен eGov Mobile мобильді қосымшасы арқылы білуге болады.

"Автокөлікті иелену тарихы" сервисінде мынадай мәліметтер қолжетімді:

  • автокөліктің маркасы мен шығарылған жылы;
  • қозғалтқышының көлемі, шанағының түсі және қосымша жабдықтары;
  • Қазақстанда алғаш тіркелген күні;
  • бұрынғы иелерінің саны және қайта тіркелген күндері;
  • кепілде болуы және өзге де ауыртпалықтардың бар-жоғы.

Ол үшін eGov.kz порталында авторизациядан өтіп, "Автокөлікті иелену тарихы" сервисін таңдау қажет. Содан кейін автокөліктің мемлекеттік тіркеу нөмірі мен техникалық паспортының нөмірін енгізу керек.

eGov Mobile қосымшасында "Қызметтер" → "Жүргізу және көлік" → "Автокөлікті иелену тарихы" бөлімдерін таңдап, автокөліктің мемлекеттік тіркеу нөмірі мен техникалық паспортының нөмірін енгізіңіз.

Қадамдар реті көрсетілген толық нұсқаулықты осы видеодан көре аласыз.

Бұған дейін қазақстандықтарға ел аумағындағы ресми дилерлерден сатып алынған көлік құралдарын алғаш рет тіркеудің негізгі кезеңдері түсіндірілген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Қазақстан мен Таиланд арасындағы рейстер саны аптасына 20-ға дейін артады. Бұл туралы 2026 жылғы 30 қыркүйекте Көлік министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
13:03, Бүгін
Аптасына 20 рейс: қазақстандықтар Таиландқа жиірек ұша алады
Қазақстандықтарға мемлекеттік қызметтерді алу кезінде маңызды ескерту жасалды
18:22, 30 қыркүйек 2025
Қазақстандықтарға мемлекеттік қызметтерді алу кезінде маңызды ескерту жасалды
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись
13:30, 05 қыркүйек 2026
Қазақстанда 6 қыркүйекте кейбір сервистер уақытша жұмыс істемеуі мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Михаил Шайдоров с золотой медалью ОИ-2026
14:54, Бүгін
Олимпийская чемпионка Роднина ответила Шайдорову на слова о российских фигуристах
Гусман Кыргызбаев в схватке за &quot;бронзу&quot; с Зиянг Хоэ
14:52, Бүгін
Китайский дзюдоист Хоэ "лишил" казахстанца Кыргызбаева "бронзы" на Азиатских играх
Сенсации не произошло...
14:49, Бүгін
Борьба на Азиаде: Казахстан проиграл Узбекистану в схватке за медаль
Айтжан Халмаханов
14:38, Бүгін
Казахский борец Халмаханов выиграл "золото" Азиады для Узбекистана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: