Көлік сатып алғанда қалай алданып қалмауға болады: қолданыстағы автокөлікті алушыларға маңызды жадынама
Мамандардың мәліметінше, Қазақстанда автокөліктің иелену тарихын eGov.kz порталы мен eGov Mobile мобильді қосымшасы арқылы білуге болады.
"Автокөлікті иелену тарихы" сервисінде мынадай мәліметтер қолжетімді:
- автокөліктің маркасы мен шығарылған жылы;
- қозғалтқышының көлемі, шанағының түсі және қосымша жабдықтары;
- Қазақстанда алғаш тіркелген күні;
- бұрынғы иелерінің саны және қайта тіркелген күндері;
- кепілде болуы және өзге де ауыртпалықтардың бар-жоғы.
Ол үшін eGov.kz порталында авторизациядан өтіп, "Автокөлікті иелену тарихы" сервисін таңдау қажет. Содан кейін автокөліктің мемлекеттік тіркеу нөмірі мен техникалық паспортының нөмірін енгізу керек.
eGov Mobile қосымшасында "Қызметтер" → "Жүргізу және көлік" → "Автокөлікті иелену тарихы" бөлімдерін таңдап, автокөліктің мемлекеттік тіркеу нөмірі мен техникалық паспортының нөмірін енгізіңіз.
Қадамдар реті көрсетілген толық нұсқаулықты осы видеодан көре аласыз.
Бұған дейін қазақстандықтарға ел аумағындағы ресми дилерлерден сатып алынған көлік құралдарын алғаш рет тіркеудің негізгі кезеңдері түсіндірілген еді.