Үкімет азық-түлік қауіпсіздігін мониторингтеу қағидаларын өзгертті
Құжатқа сәйкес, аудандық деңгейдегі жергілікті атқарушы органдар ауыл шаруашылығы кәсіпорындарындағы, шаруа немесе фермер қожалықтарындағы, астық қабылдау пункттері мен элеваторлардағы және сауда орындарындағы негізгі азық-түлік тауарлары қорының көлемі туралы деректерді жинайды.
Жиналған мәліметтер жыл сайын, жыл қорытындысы бойынша үшінші тоқсанның аяқталуына күнтізбелік 15 күн қалғанда астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарына ұсынылады.
Өз кезегінде астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары тиісті аумақтағы негізгі азық-түлік тауарлары қорының көлемі туралы ақпаратты үшінші тоқсанның аяқталуына күнтізбелік 10 күн қалғанда уәкілетті органға жолдайды.
Сондай-ақ уәкілетті орган азық-түлік қауіпсіздігінің жай-күйіне жүргізілген мониторинг нәтижелерін жыл сайын үшінші тоқсанның соңына дейін өзінің интернет-ресурсында жариялайтыны нақтыланды.
Қаулы 25 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді.
Бұған дейін Қазақстанның 2026 жылы қанша астық экспорттайтынын жазған едік.