Қар, дауыл және нөсер: Астана, Алматы мен Шымкентте 3–5 қазанда ауа райы қандай болады
Астана
3 қазан: Күн ала бұлтты болады, күн соңында аздаған жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14 м/с. Ауа температурасы түнде +9...+11°С, күндіз +19...+21°С болады.
4 қазан: Күн ала бұлтты болады. Түнде жаңбыр, күн соңында жаңбыр мен қар жауады. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14 м/с, күндіз екпіні 15–20 м/с, кей уақытта 25 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +5...+7°С, күндіз +8...+10°С болып, одан әрі төмендейді.
5 қазан: Күн бұлтты болады, жаңбыр мен қар жауады. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 15–20 м/с, екпіні 23–28 м/с, күндіз кей уақытта 30 м/с және одан да жоғары болады. Ауа температурасы түнде 0...+2°С, күндіз +3...+5°С болады.
Алматы
3 қазан: Күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Оңтүстік-батыстан және батыстан соғатын желдің жылдамдығы 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +9...+11°С, күндіз +22...+24°С болады.
4 қазан: Күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Батыстан соғатын желдің жылдамдығы 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +12...+14°С, күндіз +25...+27°С болады.
5 қазан: Күн ала бұлтты болады, жаңбыр жауады. Түнде кей уақытта қатты жаңбыр күтіледі. Солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 3–8 м/с, кей уақытта екпіні 15–18 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +8...+10°С, күндіз +12...+14°С болады.
Шымкент
3 қазан: Күн ала бұлтты болады. Күннің екінші жартысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады. Желдің жылдамдығы 8–13 м/с, күндіз екпіні 15–20 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +12...+14°С, күндіз +27...+29°С болады.
4 қазан: Күн ала бұлтты болады, жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз кей уақытта қатты жаңбыр күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады. Желдің жылдамдығы 8–13 м/с, екпіні 15–20 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде де, күндіз де +15...+17°С болады.
5 қазан: Күн ала бұлтты болады, түнде жаңбыр жауады. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады. Желдің жылдамдығы 8–13 м/с, күндіз екпіні 15–20 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +8...+10°С, күндіз +13...+15°С болады.