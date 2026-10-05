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Қоғам

Қазақстанда балаларды дамыту және ерте араласу орталықтары ашылады

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 10:39 Фото: pexels
Денсаулық сақтау министрлігі ерте араласу шараларын ұйымдастыру мен өткізуді көздейтін бірқатар нормативтік құқықтық актіге түзетулер әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, алты жасқа дейінгі балалардың дамуындағы бұзылыстарды ерте анықтау үшін алғашқы медициналық-санитариялық көмек ұйымдарында балаларды дамыту және ерте араласу орталықтарын құру қарастырылған.

Бұл орталықтар Қазақстан заңнамасына сәйкес скринингтік зерттеулер жүргізіп, ерте араласуға арналған жеке жоспардың іске асырылуын бақылайды.

Жоба ерте араласуды ұйымдастыру тәртібін, бірыңғай жұмыс алгоритмін және денсаулық сақтау жүйесіне жаңа тәсілдерді енгізу тетіктерін айқындайды.

Денсаулық сақтау министрлігінің түсіндіруінше, ерте араласу баланың және оның отбасының жеке қажеттіліктерін анықтауға, медициналық, психологиялық, түзету-дамыту көмегін уақтылы көрсетуге бағытталған. Сондай-ақ ол даму бұзылыстарының алдын алуды немесе олардың айқындық дәрежесін азайтуды, баланың күнделікті өмірге қажетті дағдыларын дамытып, дербестігін арттыруды, ата-аналарды (заңды өкілдерді) оқыту мен қолдауды, баланы үздіксіз бақылау және сүйемелдеуді қамтамасыз етуді қамтиды.

Осы шараларды іске асыру балалар мен олардың отбасыларын қолдаудың тиімді жүйесін құруға, даму ерекшеліктері бар балалардың өмір сүру сапасын жақсартуға және Қазақстандағы балалар мүгедектігінің деңгейін одан әрі төмендетуге бағытталған.

Құжат "Ашық НҚА" сайтында 16 қазанға дейін қоғамдық талқылауға ұсынылған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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