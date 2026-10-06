#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
454.98
509.53
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
454.98
509.53
5.37
Қоғам

Қазақстанды алғашқы қар басты: әлеуметтік желіде әр қаладан түсірілген кадрлар тарады

Қазақстанды алғашқы қар басты: әлеуметтік желіде әр қаладан түсірілген кадрлар тарады, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 13:11 Сурет: threads/dinara_kareem/nur.ast888
Қазақстандықтар әлеуметтік желілерде алғашқы қар жауған сәттің кадрларымен бөлісіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 5 және 6 қазанда Қазақстанның кейбір қалаларында қар жауды. Бірі мұндай ауа райының тосынсыйына қуанса, енді бірі қыстың ерте келгенін әзілге айналдырған:

  • Қандай әдемі!
  • Қарды жақсы көремін, бірден ерекше көңіл-күй пайда болады!
  • Міне, осылай болады. Енді бізде жаздан кейін бірден қыс келеді.
  • Қыстың жақын екенін айтқан еді, бірақ соншалықты жақын екенін күтпедік.
  • Жазғы шорттарымды шкафқа енді ғана жинап едім, енді тон шығару керек. Жылдың ең әдемі мезгілі келді.

Астанада алғашқы қар жауған сәт түсірілген ондаған фото мен видео әлеуметтік желілерде жарияланды. Осындай көрініс Қостанайда да байқалды.

Сонымен қатар қазақстандықтар Степногорск қаласында, сондай-ақ Ақтөбе облысының Хромтау және Мәртөк аудандарында да қар жауғанын атап өтті.

Бұған дейін, 2026 жылғы 25 қыркүйекте Алматы тауларында алғашқы қар болатын.

Қазақстанның бірқатар өңірінде 2026 жылғы 6 қазанға дауылды ескерту жарияланды. Қай өңірлерде әлі де қар жауатынын мына жерден көруге болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
14:33, Бүгін
Дәрігер қажет емес: Қазақстанда қай кезде медбикеге қаралуға болатыны түсіндірілді
қар
09:51, 12 қазан 2024
Астанада алғашқы қар түсті
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
13:09, 07 ақпан 2025
Әлеуметтік желіден пайда табатындар салық төлеуге міндетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Вне нашего контроля&quot;: Джордж Расселл оценил свои шансы на титул после схода в Бахрейне
15:04, Бүгін
"Вне нашего контроля": Джордж Расселл оценил свои шансы на титул после схода в Бахрейне
Церемония закрытия XX летних Азиатских игр в Японии
14:54, Бүгін
"Золото" на миллион: альтернативная медальная таблица Азиады-2026
Абдумалик Халоковпосле победы в финале Азиатских игр-2026
14:47, Бүгін
"Наша цель - золото Азиады в боксе. У узбеков - трёхкратный чемпион Олимпиады": Омурзаков
Забит Магомедшарипов
14:41, Бүгін
Забит Магомедшарипов подписал контракт с лигой RAF
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: