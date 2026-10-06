Қазақстанды алғашқы қар басты: әлеуметтік желіде әр қаладан түсірілген кадрлар тарады
Сурет: threads/dinara_kareem/nur.ast888
Қазақстандықтар әлеуметтік желілерде алғашқы қар жауған сәттің кадрларымен бөлісіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 5 және 6 қазанда Қазақстанның кейбір қалаларында қар жауды. Бірі мұндай ауа райының тосынсыйына қуанса, енді бірі қыстың ерте келгенін әзілге айналдырған:
- Қандай әдемі!
- Қарды жақсы көремін, бірден ерекше көңіл-күй пайда болады!
- Міне, осылай болады. Енді бізде жаздан кейін бірден қыс келеді.
- Қыстың жақын екенін айтқан еді, бірақ соншалықты жақын екенін күтпедік.
- Жазғы шорттарымды шкафқа енді ғана жинап едім, енді тон шығару керек. Жылдың ең әдемі мезгілі келді.
Астанада алғашқы қар жауған сәт түсірілген ондаған фото мен видео әлеуметтік желілерде жарияланды. Осындай көрініс Қостанайда да байқалды.
Сонымен қатар қазақстандықтар Степногорск қаласында, сондай-ақ Ақтөбе облысының Хромтау және Мәртөк аудандарында да қар жауғанын атап өтті.
Бұған дейін, 2026 жылғы 25 қыркүйекте Алматы тауларында алғашқы қар болатын.
Қазақстанның бірқатар өңірінде 2026 жылғы 6 қазанға дауылды ескерту жарияланды. Қай өңірлерде әлі де қар жауатынын мына жерден көруге болады.
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