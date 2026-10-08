Қоңыр күздің жылы күндері: Қазақстанда қай қалада ауа температурасы +26°С-қа жетеді
Елордада жаңбыр жаууы мүмкін. Ал Алматы мен Шымкентте алдағы үш күнде жауын-шашын күтілмейді.
Астана
9 қазан: күн ала бұлтты болады. Түнде және таңертең аздаған жаңбыр жауады. Солтүстік-батыстан секундына 9–14 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +3…+5°С, күндіз +9…+11°С болады.
10 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Оңтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде -1…-3°С, күндіз +11…+13°С болады.
11 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Оңтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде 0…+2°С, күндіз +13…+15°С болады.
Алматы
9 қазан: күн ала бұлтты болады. Солтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +19…+21°С болады.
10–11 қазан: күн ала бұлтты болады. Солтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +20…+22°С болады.
Шымкент
9 қазан: күн ала бұлтты болады. Оңтүстік-батыстан секундына 5–10 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +6…+8°С, күндіз +22…+24°С болады.
10 қазан: күн ала бұлтты болады. Солтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +23…+25°С болады.
11 қазан: күн ала бұлтты болады. Солтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +10…+12°С, күндіз +24…+26°С болады.
Бүгін, 2026 жылғы 8 қазанда, елімізде қандай ауа райы болатынын мына сілтемеден білуге болады.