Қазақстанның тоғыз қаласында ауа сапасы нашарлайды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2026 жылғы 14 қазанда Қазақстанның бірқатар қаласында ауаның ластану деңгейі жоғарылайтынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидрометтің" мәліметінше, 14 қазанда Ақтөбе, Алматы, Балқаш, Жезқазған және Көкшетау қалаларында, ал түнде Астана, Қарағанды, Қостанай және Теміртау қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тымық ауа райы, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Сондай-ақ "Қазгидромет" ел аумағының басым бөлігінде дауылды ескерту жариялады. Синоптиктер қалың тұман түсіп, дауылды жел соғатынын ескертті.
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