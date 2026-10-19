+25°С-тан -18°С-қа дейін, қар аралас жаңбыр мен боран: Қазақстанда қыста ауа райы қандай болады
Оған сәйкес, 2026 жылғы қараша мен 2027 жылғы наурыз аралығында Қазақстанда ауа температурасы +25°С-тан -18°С-қа дейін құбылып, жаңбыр, қар және жылбысқы қар жауады деп күтілуде.
2026 жылғы қараша
Алдын ала болжам бойынша, 2026 жылғы қараша жылы әрі жауын-шашынды болады. Ауа температурасы климаттық нормадан 2 градус жоғары болады деп күтілуде.
"Жауын-шашын ең көп елдің солтүстік-батыс, солтүстік, солтүстік-шығыс және шығыс өңірлерінде, сондай-ақ оңтүстік-шығыстың шығыс бөлігі мен таулы аудандарында күтіледі. Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашын аралас сипатта болады: жаңбыр, қар және жылбысқы қар жауады. Солтүстік және шығыс өңірлерде негізінен қар жауады, тек айдың басында қар аралас жаңбыр болуы мүмкін", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
Бұдан бөлек, елдің басым бөлігінде тұман түсіп, көктайғақ болып, жел екпіні күшеюі мүмкін. Боран негізінен республиканың солтүстік жартысында күтіледі.
Айдың басында елдің басым бөлігінде ауа температурасы жоғарылайды:
- солтүстікте, орталықта және шығыста түнде 0…+5°С-қа, күндіз +5…+16°С-қа дейін;
- оңтүстікте және оңтүстік-шығыста түнде +5…+15°С-қа, күндіз +15…+25°С-қа дейін.
Ал батыс және оңтүстік-батыс өңірлерде, керісінше, ауа температурасы түнде -7…0°С-қа, күндіз 0…+5°С-қа дейін төмендейді. Осы өңірлердің оңтүстігіндегі метеостанцияларда түнде -2…+3°С, күндіз +3…+10°С болады деп күтіледі.
Айдың екінші және үшінші онкүндіктерінде ауа температурасы тұрақсыз болып, жиі құбылады:
- елдің солтүстік жартысында түнгі температура -13…-1°С пен -3…+5°С аралығында, ал күндізгі температура +1…+10°С пен -8…0°С аралығында;
- елдің оңтүстік жартысында түнгі температура -5…0°С пен +2…+10°С аралығында, ал күндізгі температура 0…+5°С пен +7…+15°С аралығында ауытқиды.
Алайда жекелеген күндері елдің солтүстігінде, шығысында және орталығында түнгі ауа температурасы -18…-10°С-қа дейін төмендеуі мүмкін.
Жауын-шашын мөлшері:
- республиканың басым бөлігінде нормаға жуық;
- солтүстікте, солтүстік-батыстың солтүстік бөлігінде және шығыста, атап айтқанда, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстарында, Павлодар облысының басым бөлігінде, Батыс Қазақстан, Қостанай және Ақмола облыстарының солтүстік жартысында, Ақтөбе облысының солтүстігінде, Абай облысының солтүстік-шығысы мен оңтүстік-шығысында, сондай-ақ Алматы және Жетісу облыстарының оңтүстік-шығыс жартысында нормадан көп болады деп болжанады.
2026 жылғы желтоқсан
Желтоқсанда республиканың бүкіл аумағында ауаның орташа температурасы нормадан 2 градус жоғары болады деп күтіледі.
Жауын-шашын мөлшері:
- республиканың басым бөлігінде нормаға жуық;
- елдің солтүстігінде, солтүстік-батысы мен солтүстік-шығысының солтүстік бөлігінде, атап айтқанда, Солтүстік Қазақстан облысында, Павлодар облысының басым бөлігінде, Қостанай және Ақмола облыстарының солтүстік жартысында, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Абай және Шығыс Қазақстан облыстарының солтүстігінде нормадан көп;
- Қызылорда облысының оңтүстігінде нормадан аз болады деп болжанады.
2027 жылғы қаңтар
Қаңтарда ауаның орташа температурасы:
- республиканың басым бөлігінде нормадан 1–2 градус жоғары;
- елдің солтүстік-батыс жартысында, атап айтқанда, Батыс Қазақстан облысында, Атырау, Ақтөбе, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарының басым бөлігінде, Ақмола облысының солтүстік-батыс жартысында нормаға жуық болады деп күтіледі.
Жауын-шашын мөлшері:
- республиканың басым бөлігінде нормаға жуық;
- Батыс Қазақстан облысының оңтүстік-батысында, Атырау және Маңғыстау облыстарының батысында нормадан көп;
- Қызылорда облысының оңтүстік-шығыс жартысында, Ұлытау облысының қиыр оңтүстік-шығысында, Қарағанды және Абай облыстарының қиыр оңтүстігінде, Түркістан, Жамбыл, Алматы және Жетісу облыстарының солтүстік жартысында нормадан аз болады деп болжанады.
2027 жылғы ақпан
Ақпанда ауаның орташа температурасы:
- республиканың басым бөлігінде нормадан 1–3 градус жоғары;
- елдің солтүстігі мен шығысында, атап айтқанда, Солтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстарында, Павлодар облысының басым бөлігінде, Абай облысының солтүстік-шығыс жартысында, Қостанай және Ақмола облыстарының солтүстігінде нормаға жуық болады деп күтіледі.
Жауын-шашын мөлшері:
- республика аумағының басым бөлігінде нормадан көп;
- елдің батыс жартысында, атап айтқанда, Батыс Қазақстан, Атырау және Түркістан облыстарында, Ақтөбе, Маңғыстау, Қостанай, Қызылорда және Ұлытау облыстарының басым бөлігінде, Ақмола облысының қиыр оңтүстік-батысында, Қарағанды және Жамбыл облыстарының қиыр батысында нормаға жуық;
- Маңғыстау облысының оңтүстік-шығыс жартысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Қызылорда облысының оңтүстік-батысында нормадан аз болады деп болжанады.
2027 жылғы наурыз
Наурызда республиканың бүкіл аумағында ауаның орташа айлық температурасы нормадан 2 градус жоғары болады деп күтіледі.
Жауын-шашын мөлшері елдің барлық аумағында нормаға жуық болады деп болжанады.
"Консультативтік маусымдық болжамға сәйкес, 2026–2027 жылғы қыс салыстырмалы түрде жылы, жауын-шашын мөлшері қалыпты болады деп күтіледі. Алайда елдің солтүстік-батысындағы, солтүстігіндегі, солтүстік-шығысындағы және Орталық Қазақстандағы жекелеген аудандарда жауын-шашын мөлшері климаттық нормадан асуы мүмкін. Республиканың кей жерлерінде боран соғып, жел екпіні күшейеді. Көктайғақ болып, тұман түсуі де ықтимал. Сондай-ақ қыс бойы ауа температурасы жиі құбылып, соның әсерінен қар жамылғысының бетінде мұз қабыршағы түзілуі мүмкін", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстанда күздің соңғы айында ауа температурасы +23°C-қа дейін көтеріліп, алғашқы борандар соғатынын хабарлаған еді.