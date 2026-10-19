Қазақстанда Рамазан қашан басталып, Ораза айт пен Құрбан айт қай күндері өтеді – күнтізбе жарияланды
Фото: freepik
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы (ҚМДБ) 2027 жылға арналған діни күндер күнтізбесін бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарияланған күнтізбеге сәйкес, қасиетті Рамазан айы 8 ақпанда басталады. Ал Қадір түні 5 наурыздан 6 наурызға қараған түнге сәйкес келеді.
Қазақстандықтар Ораза айт мерекесін 9 наурызда, ал Құрбан айтты 16–18 мамыр аралығында атап өтеді.
2027 жылға арналған діни күндер күнтізбесі
ҚМДБ хижра күнтізбесі бойынша айлардың басталуы халықаралық астрономиялық зерттеу орталықтарының деректері негізінде анықталғанын түсіндірді.
"Жаңа айдың көрінуіне байланысты діни мерекелердің нақты күндері бір күнге ілгері немесе кейін жылжуы мүмкін", – деп мәлімдеді Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы.
Қазақстанда 2026 жылы Рамазан айы, Ораза айт және Құрбан айт қай күндерге сәйкес келгенін мына жерден біле аласыздар.
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