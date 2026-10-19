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Қоғам

Қазақстанда Рамазан қашан басталып, Ораза айт пен Құрбан айт қай күндері өтеді – күнтізбе жарияланды

Мусульманство, ислам, мусульмане, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2026 14:02 Фото: freepik
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы (ҚМДБ) 2027 жылға арналған діни күндер күнтізбесін бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарияланған күнтізбеге сәйкес, қасиетті Рамазан айы 8 ақпанда басталады. Ал Қадір түні 5 наурыздан 6 наурызға қараған түнге сәйкес келеді.

Қазақстандықтар Ораза айт мерекесін 9 наурызда, ал Құрбан айтты 16–18 мамыр аралығында атап өтеді.

2027 жылға арналған діни күндер күнтізбесі

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы (ҚМДБ) 2027 жылға арналған діни күндер күнтізбесін бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2026 14:02

Сурет: Instagram/muftyat.kz

ҚМДБ хижра күнтізбесі бойынша айлардың басталуы халықаралық астрономиялық зерттеу орталықтарының деректері негізінде анықталғанын түсіндірді.

"Жаңа айдың көрінуіне байланысты діни мерекелердің нақты күндері бір күнге ілгері немесе кейін жылжуы мүмкін", – деп мәлімдеді Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы.

Қазақстанда 2026 жылы Рамазан айы, Ораза айт және Құрбан айт қай күндерге сәйкес келгенін мына жерден біле аласыздар.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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