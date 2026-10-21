ҰҚК шетелге 160 мың тоннадан астам мұнай өнімін заңсыз шығарған топтың жолын кесті
Тергеу мәліметінше, қылмыстық схеманы ұйымдастырған Маңғыстау облысының кәсіпкері жер қойнауын пайдаланушы компаниялармен шикі мұнай сатып алу жөнінде шарттар жасасқан. Кейін мұнай "Standart Petroleum" және "Mangystau Oil Refining" шағын мұнай өңдеу зауыттарында өңделіп, өнімге жалған сапа паспорттары рәсімделген.
"Бұдан әрі өнім пеш отыны ретінде танкермен Ақтау теңіз порты арқылы шетелге шығарылған. 2019–2023 жылдар аралығында тек "Batys Nefte Trade" ЖШС арқылы шетелге 160 мың тоннадан астам мұнай өнімі заңсыз экспортталған. Операциялардың жалпы көлемі шамамен 45 млрд теңгеге бағаланды", – деп хабарлады ҚР ҰҚК баспасөз қызметі.
Комитеттің мәліметінше, биыл жүргізілген кешенді процестік шаралар аясында қылмыстық іске қатысы бар тұлғалардың активтері, сондай-ақ шағын мұнай өңдеу зауыттары, танкер және өзге де мүлік тәркіленген.
"Жалпы, заңсыз алынған кірістер мен төленбеген салықтар есебінен мемлекет кірісіне 2 млрд теңгеден астам қаражат өндірілді", – делінген хабарламада.
Бұған дейін Ақтау қалалық сотының үкімімен ұйымдасқан қылмыстық топтың бес мүшесі, соның ішінде шағын мұнай өңдеу зауыттары мен трейдер компанияның басшылары Қылмыстық кодекстің 234-бабының 3-бөлігі және 262-бабының 2-бөлігі бойынша сегіз жылға бас бостандығынан айырылған.
Қылмыстық схеманы ұйымдастырған кәсіпкерге халықаралық іздеу жарияланған.
2026 жылғы 19 қазанда ҰҚК жасырын әрекет еткен тағы бір топты әшкерелегені белгілі болды. Қазақстанда көші-қон заңнамасын бұзып жүрген Қытайдың 13 азаматы ұсталған. Тексеру барысында олардың ел аумағында интернет-алаяқтықтың жасырын халықаралық схемасын ұйымдастырғаны анықталған.