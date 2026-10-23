Ойы ұшқыр, бәсекеге қабілетті, отаншыл және адал азаматтарды тәрбиелеуіміз керек – Президент
Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған салтанатты жиында адам капиталын дамыту, қоғамда отаншылдық пен жауапкершілік құндылықтарын орнықтыру маңызды екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президент әлемдегі өзгерістерге сай әрекет етіп, бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу қажеттігіне тоқталды.
"Өздеріңіз білесіздер, қазір әлем аса жоғары қарқынмен өзгеруде. Өркениет көшінен қалып қоймау үшін заман талабына сай әрекет ету ұдайы маңызды. Адам капиталын дамыту – еліміздің конституциялық міндеті. Біз саналы, жауапкершілігі мол, ойы ұшқыр, бәсекеге қабілетті, отаншыл және адал азаматтарды тәрбиелеуіміз керек. Бұл – еліміздің өсіп-өркендеуінің кепілі", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекет басшысы қоғамда өзара құрмет пен жанашырлыққа негізделген жаңа этика қалыптастыруға шақырды.
"Отаншылдық, еңбекқорлық, жасампаздық, өзара сыйластық, жанашырлық құндылықтарын кең ауқымда дәріптеп, қоғамымызда жаңарған этика қалыптастыруымыз қажет", – деді президент.
Тоқаев ел дамуы үшін заң мен тәртіпті сақтап, бірлікті нығайтудың маңызына ерекше назар аударды.
"Халықаралық ахуалды, соның ішінде дамыған елдерде болып жатқан соңғы оқиғаларды көріп-біліп отырсыздар. Расында Заң мен Тәртіп сақталмаса, татулық пен ынтымақ болмаса, ешқандай даму, қысқасы, төрт құбыламыз түгел болмайтыны айдан анық. Біз ауызбіршілігімізді сақтап, ортақ мүдде жолында біртұтас қоғам болып еңбек етсек, кез келген белесті бағындырамыз, барлық мақсат-мұратымызға жетеміз. Мен бұған кәміл сенемін!" – деді мемлекет басшысы.
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