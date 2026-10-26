Тіс жұлдырғаннан кейін қандай әрекеттер жасауға болмайды: стоматолог бес маңызды кеңес берді
"Газета.Ru" басылымының жазуынша, маман ең алдымен ауызды қатты шаюға болмайтынын ескертті. Себебі тіс жұлынған жерде пайда болатын қан ұйындысы жараны қорғайды және оның жазылуына көмектеседі. Ауызды қарқынды шаю салдарынан бұл ұйынды орнынан қозғалып немесе түсіп қалуы мүмкін. Мұндай жағдайда альвеолит, яғни тіс жұлынған ұяшықтың қабынуы пайда болу қаупі артады.
Егер стоматолог антисептикалық ерітінді тағайындаса, оны ауызда біраз уақыт ұстап, кейін қатты шайқамай, ақырын түкіріп тастау жеткілікті.
Сондай-ақ тіс жұлдырғаннан кейін жарақаттанған аймақты жылытуға болмайды. Ісінуді азайту үшін алғашқы күні бетке матаға оралған суық компресс басуға болады.
Дәрігер тіс жұлдырғаннан кейін уақытша спортпен шұғылданудан, монша мен саунаға барудан, ыстық ванна немесе душ қабылдаудан бас тартуға кеңес берді. Өйткені физикалық жүктеме мен дененің шамадан тыс қызуы қан айналымын күшейтіп, жараның қайта қануына себеп болуы мүмкін.
Тағы бір маңызды шектеу – темекі шегу. Темекі түтіні тіндердің жазылуын баяулатып, асқыну қаупін арттырады. Сондықтан дәрігер көрсеткен мерзім ішінде темекіден бас тартқан жөн.
"Тіс жұлдырғаннан кейінгі алғашқы күндері аздап ауырсыну мен ісінудің болуы – ағзаның қалыпты реакциясы. Уақыт өте келе бұл белгілер біртіндеп басылуы керек", – деді Динара Әл-Абед.
Маманның айтуынша, егер ауырсыну мен ісіну азаюдың орнына күшейсе, дене қызуы көтерілсе немесе ауыздан жағымсыз иіс шығып, жағымсыз дәм сезілсе, стоматологқа қаралу қажет. Мұндай белгілер асқынудың пайда болғанын көрсетуі мүмкін.
Бұған дейін дәрігер күз мезгілінде иммунитетті қолдауға көмектесетін тағамдарды атаған болатын.