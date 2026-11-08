Астана, Алматы, Шымкент қалалары бойынша алдағы бес күнге арналған ауа райы болжамы
Сурет: ЖИ көмегімен әзірленді
Алдағы бес күнде Астана, Алматы және Шымкент қалаларында күн күрт суытады деп күтіледі. Аномальды жылы ауа райының орнына қар мен жаңбырлы күндер келеді, түнде ауа температурасы 4 градусқа дейін төмендейді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Астана
- 9 қараша: аспан бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Ауа температурасы түнде: +4...+6°C, күндіз: +9...+11°C. Желдің екпіні - 9-14 м/с, кей тұстарда - 15-20 м/с.
- 10 қараша: аспан бұлтты, кей уақытта, негізінен, қар мен жаңбыр түрінде жауын-шашын болады, түнде және таңертең тұман түседі. Ауа температурасы түнде: -1...-3°C, күндіз: 0...+2°C. Желдің екпіні - 9-14 м/с.
- 11 қараша: аспан бұлтты, кей уақытта, негізінен, қар мен жаңбыр түрінде жауын-шашын болады, түнде және таңертең тұман түседі. Ауа температурасы түнде: -2...-4°C, күндіз: 0...+2°C. Желдің екпіні - 9-14 м/с.
- 12 қараша: аспан бұлтты, түнде және таңертең қар жауып, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ болады, күндіз ауа райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: -2...-4°C, күндіз: 0...+2°C. Желдің екпіні - 9-14 м/с.
- 13 қараша: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: -2...-4°C, күндіз: +1...+3°C. Желдің екпіні - 5-10 м/с.
Алматы
- 9 қараша: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +10...+12°C, күндіз: +20...+22°C. Желдің екпіні - 3-8 м/с.
- 10 қараша: аспан бұлтты, түнде жауын-шашынсыз, күндіз кей уақытта жаңбыр жауады. Ауа температурасы түнде: +10...+12°C, күндіз: +18...+20°C. Желдің екпіні - 3-8 м/с, күндіз кей тұстарда 15-20 м/с дейін жетеді.
- 11 қараша: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынды, негізінен жаңбыр жауады. Ауа температурасы түнде және күндіз: +5...+7°C. Желдің екпіні 3-8 м/с, кей тұстарда 13 метрге дейін жетеді.
- 12 қараша: аспан бұлтты, кей уақытта жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады. Ауа температурасы түнде: 0...+2°C, күндіз: +3...+5°C. Желдің екпіні - 3-8 м/с.
- 13 қараша: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: -1...-3°C, күндіз: +5...+7°C. Желдің екпіні - 3-8 м/с.
Шымкент
- 9 қараша: аспан бұлтты, түнде ауа райы жауын-шашынсыз, күндіз кей уақытта жаңбыр жауады. Ауа температурасы түнде: +13...+15°C, күндіз: +18...+20°C. Желдің екпіні 8-13 м/с, кей тұстарда 15-20 метрге дейін жетеді.
- 10 қараша: аспан бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Ауа температурасы түнде: +7...+9°C, күндіз: +13...+15°C. Желдің екпіні - 8-13 м/с, кей тұстарда 15-20 метрге дейін жетеді.
- 11 қараша: аспан бұлтты, кей уақытта жауын-шашын болады. Ауа температурасы түнде және күндіз: +4...+6°C. Желдің екпіні - 8-13 м/с.
- 12 қараша: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: -1...-3°C, күндіз: +5...+7°C. Желдің екпіні - 8-13 м/с.
- 13 қараша: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +1...+3°C, күндіз: +7...+9°C. Желдің екпіні - 8-13 м/с.
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК бүгін, 8 қарашада еліміздің бірқатар өңірінде жауын-шашын мен көктайғақ болатынын ескерткен.
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