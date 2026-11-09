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Қоғам

Ташкентте тамақтан уланған қазақстандық балалардың барлығы елге оралды

Ташкентте өткен футбол турнирі кезінде тамақтан уланған қазақстандық балалардың барлығы ем алып, елге оралды. Бұл туралы 2026 жылғы 9 қарашада ҚР Сыртқы істер министрлігінің (СІМ) ресми өкілі Жанболат Үсенов мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі., сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 14:36 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Ташкентте өткен футбол турнирі кезінде тамақтан уланған қазақстандық балалардың барлығы ем алып, елге оралды. Бұл туралы 2026 жылғы 9 қарашада ҚР Сыртқы істер министрлігінің (СІМ) ресми өкілі Жанболат Үсенов мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Өзбекстанның құқық қорғау органдары балалардың жаппай улануына байланысты қылмыстық іс қозғаған. Журналистер зардап шеккен балалардың барлығы елге оралды ма және оқиғаға байланысты Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі қандай шара қабылдап жатыр деп сұрады.

"Ташкентте балалар арасындағы футбол турнирі кезінде тамақтан уланған қазақстандық балалардың барлығы елге оралды. Өзбекстан Денсаулық сақтау министрлігінің жан-жақты қолдауымен балалар қажетті ем алды. Өзбекстандық әріптестерімізге алғыс айтамыз. Олар осындай жағдайда қолдан келген көмектің бәрін көрсетті. Қазір Өзбекстанда осы оқиға бойынша тергеу жүріп жатыр. Тергеу қорытындысы бойынша қосымша ақпарат бере аламыз", – деді Жанболат Үсенов.

Журналистер Қазақстан тарапының тергеуге қатысып-қатыспайтынын және зардап шеккендерге өтемақы төлеу мәселесі қарастырылып жатқан-жатпағанын да сұрады.

"Біз басқа елдерде жүргізілетін тергеуге қатыса алмаймыз. Әр мемлекеттің өз құқық қорғау жүйесі бар. Әр елдің құқық қорғау органдары тергеуді өз бетінше жүргізеді. Содан кейін тергеу нәтижелері мен қажетті құжаттарды ұсынады. Қазақстандық балалардың улануына қатысты істі Өзбекстанның құқық қорғау органдары тергеп жатыр", – деді СІМ өкілі.

Жанболат Үсенов балалардың жаппай уланғаны туралы алғашқы хабарлардан жағдай тым ауыр көрінгенімен, іс жүзінде соншалықты қатерлі болмағанын айтты.

"Иә, мұндай жағдайлар кездеседі. Өкінішке қарай, Қазақстанда да, шетелде де ешкім бұдан сақтандырылмаған. Осындай жағдай болды. Ең бастысы, балалардың денсаулығына ұзақ мерзімді зиян келгені тіркелген жоқ. Балалар елге оралды. Құдайға шүкір, бәрі жақсы", – деді Жанболат Үсенов.

2026 жылғы 1 қарашада әлеуметтік желілерде Өзбекстан астанасында қазақстандық балалардың жаппай уланғаны туралы ақпарат тарады. Қарағандылық жас футболшылар Ташкентте өткен халықаралық Dostlik Cup фестиваліне қатысқан. Ата-аналардың бірінің айтуынша, 31 қазанда Ташкенттегі қонақүйлердің бірінде таңғы ас ішкеннен кейін балалардың да, ересектердің де іші ауырып, дене қызуы көтеріле бастаған.

2 қарашада ҚР Сыртқы істер министрлігі медициналық көмекке мұқтаж Қазақстан азаматтарының барлығы Өзбекстандағы мамандандырылған емдеу мекемелеріне жатқызылғанын және оларға қажетті көмек көрсетіліп жатқанын хабарлады. Министрліктің мәліметінше, қазақстандық дипломаттар зардап шеккендердің туыстарымен және емдеу мекемелерімен байланыста болып, жағдайды тұрақты бақылауда ұстаған.

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің дерегінше, Ташкентте тамақтан улану белгілерімен 17 адам ауруханаға жатқызылған. Олардың 11-і – бала, алтауы – ересек.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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